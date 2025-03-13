"Без единого выстрела": оккупанты группами сдаются в плен, — военный

Представитель "Хартии" Владимир Дегтярев подчеркнул, что речь идет не только о рядовом составе. По его словам, ситуация в Харьковской области изменилась, и на это повлияли два фактора.

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Ситуация в Харьковской области несколько улучшилась, а российские оккупанты группами сдаются в плен. Об этом 13 марта в эфире телеканала "Киев" сообщил представитель 13-й бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев.

По его словам, в целом к северу от Харькова на участке ответственности "Хартии" стало условно спокойнее, по крайней мере для украинских сил.

"Это обусловлено с одной стороны погодными условиями. Тает снег, идут дожди, становится сложнее передвигаться, становится сложнее передвигаться колесной техникой. Движение гусеничной техники очень сильно ограничено, потому что воздух контролируется как врагом, так и нами", — пояснил военнослужащий.

Из-за этого в Харьковской области стало меньше движения. Другим фактором, который влияет на ситуацию, является морально-психологическое состояние. У врага оно сильно ухудшилось.

"Только за последнюю неделю несколько групп военнослужащих РФ сдались в плен. Практически без единого выстрела с нашей стороны, если не учитывать постоянное давление дронами, сбросами, артиллерией и разрушение всей их логистики", — рассказал Дегтярев.

Он подчеркнул, что бойцы ВС РФ готовы сдаваться, и это видят защитники.

"Причем даже не только рядовой состав — солдаты, но и сержанты и даже один офицер", — отметил спикер.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Курской области РФ. По его словам, в пригородах Суджи идут активные бои, а российские войска несут "значительные потери".

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что ситуация на Курщине напряженная и динамичная. В Генштабе ВСУ проинформировали, что за сутки были отражены пять вражеских атак, еще девять боестолкновений продолжались.