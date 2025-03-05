"Ситуация улучшается": ВС РФ потерпели неудачи под Купянском, — DeepState (карта)
На одном отрезке вражеские силы отбросили, а на двух других планы РФ потерпели провалы. Аналитики говорят, что не последнюю роль сыграло изменение в организационной структуре ВСУ.
На Купянском направлении украинские силы оттеснили ВС РФ на север от села Западное. Об этом 5 марта сообщили в DeepState.
"Несмотря на продолжение давления на образованных московитами плацдармах, Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию в данном районе", — отметили аналитики.
Российские оккупанты не оставляют надежд захватить село Фиголевка, до окраин которого уже добрались. Также враг безостановочно давит на поселок Двуречная.
Кроме того, ВС РФ пытаются добиться успеха на участках сел Кондрашовка и Голубовка. Однако поиск возможности для продвижения оборачивается для России лишь неудачами.
"В последнее время ситуация на участке улучшается, в частности, благодаря изменениям в организационной структуре. Надеемся, эта стабилизация будет иметь положительную динамику в будущем", — добавили в DeepState.
Что говорит Генштаб
В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорится, что в течение суток на Купянском направлении зафиксировали три вражеские атаки.
"Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки", — уточнило командование.
Напомним, 5 марта аналитики DeepState сообщили, что ВСУ отбросили ВС РФ в районе Западного в Харьковской области и оттеснили вражеские силы вблизи Успеновки в Донецкой области.
В Центре национального сопротивления 4 марта предупредили, что с российской стороны фронта может стать больше иностранцев. Китай может вести переговоры об отправке своих бойцов по примеру КНДР.