"Ситуация улучшается": ВС РФ потерпели неудачи под Купянском, — DeepState (карта)

На одном отрезке вражеские силы отбросили, а на двух других планы РФ потерпели провалы. Аналитики говорят, что не последнюю роль сыграло изменение в организационной структуре ВСУ.

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На Купянском направлении украинские силы оттеснили ВС РФ на север от села Западное. Об этом 5 марта сообщили в DeepState.

"Несмотря на продолжение давления на образованных московитами плацдармах, Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию в данном районе", — отметили аналитики.

Российские оккупанты не оставляют надежд захватить село Фиголевка, до окраин которого уже добрались. Также враг безостановочно давит на поселок Двуречная.

Купянское направление на карте боевых действий Фото: DeepState

Кроме того, ВС РФ пытаются добиться успеха на участках сел Кондрашовка и Голубовка. Однако поиск возможности для продвижения оборачивается для России лишь неудачами.

"В последнее время ситуация на участке улучшается, в частности, благодаря изменениям в организационной структуре. Надеемся, эта стабилизация будет иметь положительную динамику в будущем", — добавили в DeepState.

Что говорит Генштаб

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорится, что в течение суток на Купянском направлении зафиксировали три вражеские атаки.

"Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки", — уточнило командование.

Напомним, 5 марта аналитики DeepState сообщили, что ВСУ отбросили ВС РФ в районе Западного в Харьковской области и оттеснили вражеские силы вблизи Успеновки в Донецкой области.

В Центре национального сопротивления 4 марта предупредили, что с российской стороны фронта может стать больше иностранцев. Китай может вести переговоры об отправке своих бойцов по примеру КНДР.