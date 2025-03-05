ВСУ отбросили российскую армию на Харьковщине и Донетчине, — DeepState (карта)

Также аналитики уточнили линию соприкосновения ВСУ и ВС РФ в Суджанском районе Курской области, где ранее было зафиксировано ухудшение ситуации Сил обороны.

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Вооруженные силы Украины смогли отбросить вражескую армию в районе села Западное Двуречанской громады Купянского района Харьковской области, а также оттеснили противника возле населенного пункта Успеновка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке о событиях на фронте ночью 5 марта в своем Telegram-канале.

"Силы обороны отбросили врага возле Западного и Успеновки", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения аналитики нанесли на онлайн-карту боевых действий.

Скриншот | карта DeepState (Западное)

Скриншот | карта DeepState (Успеновка)

Также аналитики проекта сообщили в сводке об уточнении столкновения сил в Суджанском районе Курской области.

"Уточнена линия соприкосновения в Черкасском Поречном", — отметили в сводке.

Скриншот | карта DeepState (Черкасское Поречное)

В сводке Генштаба, опубликованной вечером 4 марта, говорится о том, что враг также пытается продвигаться в районе Волчанска Харьковской области.

"На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор", — пишет Генштаб.

Что касается ситуации в Курской области РФ, то там ВСУ удалось в течение суток отбить 30 вражеских атак.

"Враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 управляемых бомб, а также совершил 364 артиллерийских обстрела позиций наших войск", — отмечают в ведомстве.

Накануне аналитики сообщали, что россияне имели успехи в Курской области, в частности в селе Лебедевка, где ВС РФ удалось продвинуться. Также ночью 4 марта в DeepState писали о боевых столкновениях ВСУ и ВС РФ южнее Камышевки в Курской области.

Ранее аналитики отмечали об ухудшении ситуации в Курской области. Известно, что противнику удалось установить огневой контроль над всей логистикой Сил обороны Украины. При этом худшим может быть сценарий, когда ВС РФ удастся выйти на окраины Суджи. Подробнее об этом Фокус узнавал 1 марта.

Также ранее стало известно, что российская армия перешла границу Сумской области, на онлайн-карте DeepState можно было увидеть появление новых "серых" зон, свидетельствующих о неопределенности статуса участков. Об этом сообщали 1 марта.