ЗСУ відкинули російську армію на Харківщині та Донеччині, — DeepState (мапа)

Також аналітики уточнили лінію зіткнення ЗСУ та ЗС РФ у Суджанському районі Курській області, де раніше було зафіксовано погіршення ситуації Сил оборони.

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Збройні сили України змогли відкинути ворожу армію у районі села Западне Дворічанської громади Куп'янського району, що у Харківській області, а також відтиснули противника біля населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні про події на фронті уночі 5 березня у своєму Telegram-каналі.

"Сили оборони відкинули ворога біля Западного та Успенівки", — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни аналітики нанесли на онлайн-мапу бойових дій.

Скріншот | мапа DeepState (Западне)

Скріншот | мапа DeepState (Успенівка)

Також аналітики проєкту повідомили у зведенні про уточнення зіткнення сил у Суджанському районі Курської області.

"Уточнено лінію зіткнення у Черкаському Порічному", — зазначили у зведенні.

Скріншот | мапа DeepState (Черкаське Порічне)

У зведенні Генштабу, опублікованому увечері 4 березня, йдеться про те, що ворог також намагається просуватися у районі Вовчанська Харківської області.

"На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч", — пише Генштаб.

Що стосується ситуації у Курській області РФ, то там ЗСУ вдалося впродовж доби відбити 30 ворожих атак.

"Ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих бомб, а також здійснив 364 артилерійських обстріли позицій наших військ", — зазначають у відомстві.

Напередодні аналітики повідомляли, що росіяни мали успіхи у Курській області, зокрема у селі Лебедівка, де ЗС РФ вдалося просунутися. Також уночі 4 березня у DeepState писали про бойові зіткнення ЗСУ та ЗС РФ південніше Камишівки у Курській області.

Раніше аналітики зазначали про погіршення ситуації у Курській області. Відомо, що противнику вдалося встановити вогневий контроль над усією логістикою Сил оборони України. При цьому найгіршим може бути сценарій, коли ЗС РФ вдасться вийти на окраїни Суджі. Детальніше про це Фокус дізнавався 1 березня.

Також раніше стало відомо, що російська армія перейшла кордон Сумської області, на онлайн-мапі DeepState можна було побачити появу нових "сірих" зон, що свідчили про невизначеність статусу ділянок. Про це повідомляли 1 березня.