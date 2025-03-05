"Ситуація покращується": ЗС РФ зазнали невдач під Куп'янськом, — DeepState (карта)

На одному відрізку ворожі сили відкинули, а на двох інших плани РФ зазнали провалів. Аналітики кажуть, що не останню роль зіграла зміна в організаційній структурі ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку українські сили відтіснили ЗС РФ на північ від села Западне. Про це 5 березня повідомили у DeepState.

"Попри продовження тиску на утворених московитами плацдармах, Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію в цьому районі", — зазначили аналітики.

Російські окупанти не полишають сподівань захопити село Фиголівка, до околиць якого вже дістались. Також ворог неспинно тисне на селище Дворічна.

Куп"янський напрямок на карті бойових дій Фото: DeepState

Окрім того, ЗС РФ намагаються добитися успіху на відтинках сіл Кіндрашівка та Голубівка. Однак пошук можливості для просування обертається для Росії лиш невдачами.

"Останнім часом ситуація на ділянці покращується, зокрема, завдяки змінам в організаційній структурі. Сподіваємося, ця стабілізація буде мати позитивну динаміку в майбутньому", — додали у DeepState.

Що каже Генштаб

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться, що протягом доби на Куп’янському напрямку зафіксували три ворожі атаки.

"Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки", — уточнило командування.

Нагадаємо, 5 березня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ відкинули ЗС РФ в районі Западного на Харківщині й відтиснули ворожі сили поблизу Успенівки на Донеччині.

У Центрі національного спротиву 4 березня попередили, що з російського боку фронту може побільшати іноземців. Китай може вести перемовини щодо відряджання своїх бійців за прикладом КНДР.