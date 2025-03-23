Последняя воля покойника: мужчина попросил похоронить его в гробу в форме батончика Snikers (фото)

Британец Пол как-то пошутил, что если умрет, то хочет, чтобы его похоронили в гробу, который напоминает форму легендарного батончика. Эту шутку мужчина абсолютно серьезно вписал в свое завещание как свою последнюю волю.

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Друзья и близкие люди британца Пола Брума решили выполнить последнюю волю близкого человека, который попросил похоронить его в гробу, который будет напоминать легендарный батончик Snikers. Об этом сообщает издание New York Post.

Журналисты пишут, что по воспоминаниям друзей Пола, он был чрезвычайно сообразительным человеком, "невероятно острым умом и очень тонким чувством юмора", который присущ настоящему британцу. Как-то мужчина совершенно случайно при друзьях пошутил, что так любит батончики Snikers, что если вдруг умрет, то просит его похоронить в гробу "в форме шоколадки".

Друзья вспоминают, что сначала просто хохотали от шутки Пола. Однако когда мужчина недавно погиб, то они с удивлением узнали, что этот пункт британец включил в свое завещание как свою "последнюю волю". Близким ничего не осталось, как исполнить желание своего друга и близкого человека.

СМИ указывает, что покойного похоронили в гробу, который напоминал частично распакованный батончик Snikers. Также в знак уважения к странному чувству юмора Пола, друзья написали фразу "I'm nuts" (на английском идиома означает "я сумасшедший" — ред).

"Семья Пола сообщила нам, что он был действительно одним из настоящих людей, и его прощание должно было отразить это. Его смекалка и чувство юмора тронули многих людей, и гроб стал достойной данью его уникальной личности", — сказала организатор похорон Али Легго, которая организовала публичную церемонию прощания.

Журналисты пишут, что Пол Брум был большим фанатом футбольного клуба "Кристал Пэлас", ведь сам был родом из южного Лондона. На панихиде собрались болельщики, близкие друзья, родственники, коллеги и представители фанатского движения.

"Семья Пола получила только положительные отзывы от тех, кто присутствовал. Многие говорили, что проводы Пола стали действительно настоящим праздником жизни. Для меня было честью помочь его семье воплотить в жизнь его последние желания", — сказала г-жа Легго.

Ранее стало известно, что мужчина попал на собственные похороны, когда вернулся с заработков. Пхет зарабатывал перепродажей вторичного сырья, поэтому часто уезжал в командировки на несколько дней и более. На этот раз поездка длилась дольше, чем обычно, поэтому все поверили в его гибель.

Впоследствии сообщалось, как пара познакомилась в похоронном бюро и хочет говорить о смерти с детьми. Девушка специально сменила место работы с парикмахерской на ритуальные услуги.