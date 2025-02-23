"Приятный способ": пара познакомилась в похоронном бюро и хочет говорить о смерти с детьми

Девушка специально сменила место работы с парикмахерской на ритуальные услуги.

Related video

Пара, которая познакомилась в похоронном бюро, говорит, что надеется разрушить "табу" на разговоры о похоронных услугах, и утверждает, что "это довольно приятный способ познакомиться с кем-то". Об этом пишет Daily Star.

Бет Гилкисон из Пейсли познакомилась со своим партнером Джорданом Стилом в 2020 году после того, как начала работать членом бригады ритуальной службы. Среднестатистический день 23-летней работницы похоронного бюро теперь включает в себя парковку, полировку, подготовку и вождение катафалка или семейного лимузина для похорон, а также поддержку людей, которые только что потеряли близкого человека, встречаясь с ними и беря их под свою опеку.

Бет у катафалка Фото: PA

25-летний Джордан сделал предложение Бет в октябре 2024 года — и теперь пара планирует связать себя узами брака в августе 2026 года.

"Мы работали вместе несколько лет, прежде чем пошли на свидание. Мы построили очень, очень хорошую дружбу и хорошее взаимопонимание. Мы как дети в филиале, самые младшие, так что было неизбежно, что в конечном итоге мы будем вместе", — рассказала Бет.

Несмотря на то, что супруги работают в одном похоронном бюро, они стараются оставлять свою работу за дверью, и если в будущем у них будут дети, Бет считает, что их опыт в сфере похоронных услуг поможет им открыто говорить о горе и смерти, чтобы сделать эти темы менее "табуированными".

"Это довольно приятный способ познакомиться с кем-то, это не было намеренное приглашение на свидание, где нужно стараться, чтобы все получилось — мы были хорошими друзьями, которые в конце концов влюбились", — рассказала Бет

Она уточнила, что они с Джорданом держат рабочую и домашнюю жизнь полностью отделенными.

По словам девушки, многие ее друзья и члены семьи были "немного шокированы" ее карьерными изменениями, однако со временем они все согласились, что Бет погрузилась в свою страсть, которая ей очень нравится.

Бет надеется, что впоследствии их опыт в похоронном деле поможет им открыто говорить о смерти и горе с будущими детьми.

"Это не должно быть табуированной темой. Мы хотим, чтобы люди были более открытыми и могли говорить о таких вещах", — подчеркнула девушка.

Бет сказала, что видит себя в похоронном секторе до конца своей карьеры.

"Быть частью чего-то такого удивительного, безусловно, изменило мой взгляд на жизнь и смерть", — подчеркнула Бет.

Напомним, женщина проснулась на своих похоронах и рассказала, что происходит после смерти.