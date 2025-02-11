Женщина проснулась на своих похоронах и рассказала, что происходит после смерти (фото)

Родные убеждены, что пенсионерка вернулась к ним благодаря хорошей карме. Они позвали в дом монаха, чтобы тот провел ритуалы благодарности высшим силам за спасение.

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85-летняя Фуа Шрипхадунг из Таиланда пришла в сознание через 40 минут после "смерти". Инцидент произошел 5 февраля в районе Нангронг провинции Бурирам. Об этом пишет издание The Thaiger.

Бездыханное тело пенсионерки около девяти часов вечера обнаружили ее родные. Решив, что помочь ей уже нельзя, они вызвали сотрудников экстренных служб, чтобы те зафиксировали смерть и подготовили тело к перевозке в храм.

К удивлению всех через 40 минут Шрипхадунг пришла в себя, села в постели и увидела вокруг родных и соседей, которые пришли подготовить ее к похоронам.

Женщина рассказала, что после смерти видела некоего монаха, который все время ходил за ней. Кроме того, после этой истории у нее начали проявляться детские черты: просила носить ее на руках, а также ела много сладостей.

85-летняя Фуа Шрипхадунг неожиданно для всех вернулась к жизни Фото: KhaoSod

Родные убеждены, что Шрипхадунг вернулась к ним благодаря хорошей карме. Они позвали в дом монаха, чтобы тот провел ритуалы благодарности высшим силам за спасение.

Журналисты также пообщались с настоятелем монастыря в Нанг Ронг. Тот был удивлен маленьким ростом Фуа — всего 112 сантиметров. Монах отметил, что подобные случаи, когда люди оживают после того, как были объявлены мертвыми, иногда случаются, хотя он лично не был свидетелем такого.

Кстати, это уже не первая подобная история. Ранее Фокус писал о 90-летней бразильянке Норме Силвейр да Силве, которая попала в заголовки масс-медиа после "воскрешения из мертвых". Медики из больницы Сан-Хосе в Большом Флорианополисе констатировали ее смерть от инфекции 25 ноября в 23:40. После чего тело женщины доставили в крематорий, где один из работников случайно заметил, что она на самом деле жива.

Кроме того, в Эквадоре во время собственных похорон ожила "покойница". Очевидцы рассказывают, что она начала стучать изнутри гроба. Через семь дней после этого женщина все же умерла от ишемического инсульта. Медики отметили, что пациентка была под "постоянным наблюдением", но не предоставили дополнительных деталей об этом случае.