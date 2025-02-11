Жінка прокинулась на своєму похороні й розказала, що стається після смерті (фото)

Рідні переконані, що пенсіонерка повернулася до них завдяки хорошій кармі. Вони покликали у дім ченця, щоб той провів ритуали вдячності вищим силам за порятунок.

Related video

85-річна Фуа Шріпхадунг з Таїланду прийшла до тями через 40 хвилин після "смерті". Інцидент стався 5 лютого в районі Нангронг провінції Бурірам. Про це пише видання The Thaiger.

Бездиханне тіло пенсіонерки близько дев'ятої години вечора виявили її рідні. Вирішивши, що допомогти їй вже не можна, вони викликали співробітників екстрених служб, щоб ті зафіксували смерть та підготували тіло до перевезення у храм.

На подив усіх за 40 хвилин Шріпхадунг прийшла до тями, сіла в ліжку та побачила навколо рідних і сусідів, які прийшли підготувати її до похорону.

Жінка розповіла, що після смерті бачила якогось ченця, який весь час ходив за нею. Крім того, після цієї історії у неї почали проявлятися дитячі риси: просила носити її на руках, а також їла багато солодощів.

85-річна Фуа Шріпхадунг несподівано для всіх повернулась до життя Фото: KhaoSod

Рідні переконані, що Шріпхадунг повернулася до них завдяки хорошій кармі. Вони покликали в дім ченця, щоб той провів ритуали вдячності вищим силам за порятунок.

Журналісти також поспілкувалися з настоятелем монастиря у Нанг Ронг. Той був здивований маленьким зростом Фуа — всього 112 сантиметрів. Монах зазначив, що подібні випадки, коли люди оживають після того, як були оголошені мертвими, інколи трапляються, хоча він особисто не був свідком такого.

До речі, це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про 90-річну бразилійку Норму Сілвейр да Сілва, яка потрапила у заголовки мас-медіа після "воскресіння з мертвих". Медики з лікарні Сан-Хосе у Великому Флоріанополісі констатували її смерть від інфекції 25 листопада о 23:40. Після чого тіло жінки доправили у крематорій, де один з працівників випадково помітив, що вона насправді жива.

Крім того, в Еквадорі під час власних похоронів ожила "покійниця". Очевидці розповідають, що вона почала стукати зсередини труни. За сім днів після цього жінка все ж померла від ішемічного інсульту. Медики зазначили, що пацієнтка була під "постійним наглядом", але не надали додаткових деталей про цей випадок.