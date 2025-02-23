"Приємний спосіб": пара познайомилась в похоронному бюро і хоче говорити про смерть з дітьми

Дівчина спеціально змінила місце роботи з перукарні на ритуальні послуги.

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Пара, яка познайомилася в похоронному бюро, каже, що сподівається зруйнувати "табу" на розмови про похоронні послуги, і стверджує, що "це досить приємний спосіб познайомитися з кимось". Про це пише Daily Star.

Бет Гілкісон з Пейслі познайомилася зі своїм партнером Джорданом Стілом у 2020 році після того, як почала працювати членом бригади ритуальної служби. Середньостатистичний день 23-річної працівниці похоронного бюро тепер містить в собі паркування, полірування, підготовку та водіння катафалка або сімейного лімузина для похорону, а також підтримку людей, які щойно втратили близьку людину, зустрічаючись з ними та беручи їх під свою опіку.

Бет біля катафалка Фото: PA

25-річний Джордан зробив пропозицію Бет у жовтні 2024 року — і тепер пара планує зв'язати себе узами шлюбу в серпні 2026 року.

"Ми працювали разом кілька років, перш ніж пішли на побачення. Ми побудували дуже, дуже хорошу дружбу і гарне взаєморозуміння. Ми наче діти у філії, наймолодші, тож було неминуче, що в кінцевому підсумку ми будемо разом", — розповіла Бет.

Попри те, що подружжя працює в одному похоронному бюро, вони намагаються залишати свою роботу за дверима, і якщо в майбутньому у них будуть діти, Бет вважає, що їхній досвід у сфері похоронних послуг допоможе їм відкрито говорити про горе і смерть, щоб зробити ці теми менш "табуйованими".

"Це досить приємний спосіб познайомитися з кимось, це не було навмисне запрошення на побачення, де потрібно намагатися, щоб все вийшло — ми були хорошими друзями, які врешті-решт закохалися", — розповіла Бет

Вона уточнила, що вони з Джорданом тримають робоче і домашнє життя повністю відокремленими.

За словами дівчини, багато її друзів і членів сім'ї були "трохи шоковані" її кар'єрними змінами, проте з часом вони всі погодились, що Бет поринула у свою пристрасть, яка їй дуже подобається.

Бет сподівається, що згодом їхній досвід у похоронній справі допоможе їм відкрито говорити про смерть і горе з майбутніми дітьми.

"Це не повинно бути табуйованою темою. Ми хочемо, щоб люди були більш відкритими і могли говорити про такі речі", — наголосила дівчина.

Бет сказала, що бачить себе в похоронному секторі до кінця своєї кар'єри.

"Бути частиною чогось такого дивовижного, безумовно, змінило мій погляд на життя і смерть", — підкреслила Бет.

Нагадаємо, жінка прокинулась на своєму похороні й розказала, що стається після смерті.