Мужчина вернулся домой с работы и попал на собственные похороны (фото)

Пхет зарабатывал перепродажей вторичного сырья, поэтому часто уезжал в командировки на несколько дней и больше. На этот раз поездка длилась дольше, чем обычно, поэтому все поверили в его гибель.

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Мужчина из Таиланда, который ездил на заработки, вернулся домой и неожиданно попал на собственные похороны. Как позже выяснилось, это произошло из-за ошибки полицейских, которые спутали его с неизвестным, который замерз на улице. Об этом пишет издание The Thaiger.

Сообщается, что полиция провинции Кхонкен как раз расследовала смерть неизвестного. Следователи предположили, что это житель сельского района соседней провинции по имени Пхет.

Труп сразу направили на экспертизу, а семью погибшего проинформировали о случившемся и рекомендовали начать необходимые приготовления к похоронам.

Пхет пришел на собственные похороны Фото: Matichon

В понедельник, 20 января, родственники мужчины начали готовиться к церемонии прощания. Тем временем младший брат погибшего поехал в Кхонкен, чтобы узнать результаты экспертизы. По словам членов семьи, у него была татуировка на спине, однако на теле в лаборатории тату не нашли.

Вскоре мужчина вернулся домой с заработков и очень удивился, попав на собственные похороны. Поскольку он зарабатывал перепродажей вторичного сырья, то часто уезжал в командировки на несколько дней и более. На этот раз поездка длилась дольше, чем обычно, поэтому все поверили в его смерть.

В конце концов родственники, друзья и соседи превратили церемонию прощания в праздник.

Полицейские неправильно идентифицировали тело Фото: Matichon

Напомним, что в Эквадоре 76-летняя Белла Монтоя, которую родственники признали мертвой, чудом ожила во время своих поминок. До этого медики диагностировали смерть, причиной которой, по их сообщению, была остановка сердца.

Ранее сообщалось, что тело монахини почти не пострадало спустя 4 года после похорон. Сестры провели раскопки, чтобы переместить гроб Вильгельмины Ланкастер под алтарь и были удивлены, обнаружив, что тело служанки церкви почти не подверглось разложению.