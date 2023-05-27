"Чудо в Миссури": тело монахини почти не пострадало спустя 4 года после похорон (фото)

Сестры провели раскопки, чтобы переместить гроб Вильгельмины Ланкастер под алтарь. Они были удивлены, обнаружив, что тело служительницы церкви почти не подверглось разложению.

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В штате Миссури, США, в небольшом городке Гауер, было проведено вскрытие могилы сестры Вильгельмины Ланкастер, которая скончалась в возрасте 95 лет в мае 2019 года. Об этом пишет Daily Star.

Сестры провели раскопки, чтобы переместить гроб под алтарь. Они были удивлены, обнаружив, что тело почти не подверглось разложению.

"Мы пошли к ее могиле, чтобы прочесть четки после того, как сестры прекратили копать. Мать игуменья Сесилия заглянула в трещину, сделанную в гробу, которая образовалась вскоре после ее захоронения. Она увидела совершенно невредимую ногу, которая выглядела так же, как когда мы ее похоронили, она не могла не закричать от радости, мы по очереди ощупывали ступни в носках, очень влажные, но все на месте", — рассказала одна из сестер.

Издание отмечает, что попавшая внутрь грязь отразилась на ее чертах лица, особенно на правом глазу, поэтому сестры наложили на него восковую маску. Но ее ресницы, волосы, брови, нос и губы были на месте. После того как служительницы церкви очистили гроб от плесени он стал выглядеть как в день ее похорон.

Слухи о "Чуде в Миссури" разлетелись, и тысячи людей стекались к месту, где находилась монахиня Фото: Соцсети

Слухи о "Чуде в Миссури" разлетелись, и тысячи людей стекались к месту, где находилась монахиня, так как ее тело теперь было выставлено на всеобщее обозрение.

Профессор Николас Пассалаква, доцент и директор судебной антропологии в Университете Западной Каролины, что сохранение тела сестры может сильно зависеть от температуры и окружающей среды, а также от наличия химической обработки.

"Активность бактерий, ферментов и падальщиков насекомых будет более выраженной при более высокой температуре окружающей среды, так как их метаболизм зависит от температуры. Если останки были подвергнуты химической обработке, это значительно замедлит процесс разложения", — отметил профессор.

Тело будет выставлено до 29 мая, после чего оно будет перенесено под алтарь.

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