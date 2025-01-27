Чоловік повернувся додому із заробітків й потрапив на власний похорон (фото)

Пхет заробляв перепродажем вторинної сировини, тому часто їхав у відрядження на кілька днів і більше. Цього разу поїздка тривала довше, аніж зазвичай, тому всі повірили в його загибель.

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Чоловік з Таїланду, який їздив на заробітки, повернувся додому й несподівано потрапив на власний похорон. Як пізніше з’ясувалось, це сталося через помилку поліціянтів, які сплутали його з невідомим, котрий замерз на вулиці. Про це пише видання The Thaiger.

Повідомляється, що поліція провінції Кхонкен саме розслідувала смерть невідомого. Слідчі припустили, що це житель сільського району сусідньої провінції на ім'я Пхет.

Труп відразу направили на експертизу, а родину загиблого проінформували про те, що трапилося, й рекомендували почати необхідні приготування до похорону.

Пхет прийшов на власний похорон Фото: Matichon

У понеділок, 20 січня, родичі чоловіка почали готуватися до церемонії прощання. Тим часом молодший брат загиблого поїхав у Кхонкен, аби дізнатися результати експертизи. За словами членів сім’ї, у нього було татуювання на спині, проте на тілі в лабораторії тату не знайшли.

Незабаром чоловік повернувся додому із заробітків й дуже здивувався, потрапивши на власний похорон. Оскільки він заробляв перепродажем вторинної сировини, то часто їхав у відрядження на кілька днів і більше. Цього разу поїздка тривала довше, аніж зазвичай, тому всі повірили в його смерть.

Врешті-решт родичі, друзі та сусіди перетворили церемонію прощання на свято.

Поліціянти неправильно ідентифікували тіло Фото: Matichon

Нагадаємо, що в Еквадорі 76-річна Белла Монтоя, яку родичі визнали мертвою, дивом ожила під час своїх поминок. До цього медики діагностували смерть, причиною якої, за їхнім повідомленням, була зупинка серця.

Раніше повідомлялося, що тіло черниці майже не постраждало через 4 роки після похорону. Сестри провели розкопки, щоб перемістити труну Вільгельміни Ланкастер під вівтар і були здивовані, виявивши, що тіло служниці церкви майже не піддалося розкладу.