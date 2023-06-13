Стукала по кришці: жінка чудовим чином ожила в труні під час похорону (відео)

Беллу Монтою поклали в труну, але через чотири години вона почала задихатися та стукати по кришці. Це відео швидко потрапило в мережу та стало вірусним.

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В Еквадорі 76-річна Белла Монтоя, яку родичі визнали мертвою, дивом ожила під час своїх поминок. Про це пише The Metro.

Літню жінку доставив до лікарні Мартіна Ікаса в Бабахойо її син після того, як вона сказала, що погано почувається. Чоловік розповів лікарям, що в неї було кілька серцевих захворювань і гіпертонія.

О 9 ранку син Гілберт доставив матір до лікарні. За дві години медики діагностували смерть, причиною якої, за повідомленням, була зупинка серцево-судинної системи, спричинена неуточненим захворюванням.

Через чотири години після того, як "покійну" поклали в труну, вона почала задихатися. Коли її близькі відкрили кришку труни, вони були вражені. Це відео швидко потрапило до мережі та стало вірусним.

"Ми перебуваємо на вулиці Ольмедо, 509, де в труні з полудня лежить людина, яку оголосили мертвою в лікарні, але виявилося, що жінка жива", — сказала людина, яка знімає відео.

#shockingnews #ecuador #latinamerica ♬ original sound - MetroUK @metrouk In astounding news coming out of Ecuador, a woman who was declared dead miraculously woke up in her coffin during her wake. Bella Montoya’s family were holding a vigil when they heard noises from the coffin. When they opened it up, Bella gasped for air. Her son Gilberto told local media: ‘With her left hand, she was hitting the coffin, and her hand was pulsating.’ It is thought Bella experienced catalepsy, which is a state of prolonged rigid posture. She was taken to hospital where she remains in intensive care. #news

Пізніше її син повідомив, що жінка стукала по труні лівою рукою. Ніхто з присутніх не очікував на такий поворот подій. На щастя, Беллу вдалося доставити до палати інтенсивної терапії, де вона перебуває.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, мати Гілберта Монтої пережила епізод каталепсії — стан, що характеризується тривалим застиганням у жорсткій позі, яке може виникати, наприклад, у разі шизофренії або гіпнотичних трансів.

Раніше Фокус писав, що тіло черниці майже не постраждало через 4 роки після похорону. Сестри провели розкопки, щоб перемістити труну Вільгельміни Ланкастер під вівтар. Вони були здивовані, виявивши, що тіло служниці церкви майже не піддалося розкладу.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері в підвалі свого нового будинку. Доступ до них було заблоковано металевою шафою.