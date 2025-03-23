Остання воля покійника: чоловік попросив поховати його в труні у формі батончика Snikers (фото)

Британець Пол якось пожартував, що якщо помре, то хоче, аби його поховали у труні, яка нагадує форму легендарного батончика. Цей жарт чоловік абсолютно серйозно вписав у свій заповіт як свою останню волю.

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Друзі та близькі люди британця Пола Брума вирішили виконати останню волю близької людини, який попросив поховати його у труні, яка нагадуватиме легендарний батончик Snikers. Про це повідомляє видання New York Post.

Журналісти пишуть, що за спогадами друзів Пола, він був надзвичайно кмітливим чоловіком, "неймовірно гострим розумом і дуже тонким почуттям гумору", який притаманний справжньому британцю. Якось чоловік абсолютно випадково при друзях пожартував, що так любить батончики Snikers, що якщо раптом помре, то просить його поховати у труні "у формі шоколадки".

Друзі згадують, що спочатку просто реготали від жарту Пола. Однак коли чоловік нещодавно загинув, то вони з подивом дізналися, що цей пункт британець включив у свій заповіт як свою "останню волю". Близьким нічого не залишилося, як виконати бажання свого друга та близької людини.

ЗМІ вказує, що покійного поховали у труні, яка нагадувала частково розпакований батончик Snikers. Також у знак пошани до дивного почуття гумору Пола, друзі написали фразу "I'm nuts" (англійською ідіома означає "я божевільний" — ред).

"Сім’я Пола повідомила нам, що він був дійсно одним зі справжніх людей, і його прощання мало відобразити це. Його кмітливість і почуття гумору зворушили багатьох людей, і труна стала гідною даниною його унікальній особистості", — сказала організатор похоронів Алі Легго, яка організувала публічну церемонію прощання.

Журналісти пишуть, що Пол Брум був великим фанатом футбольного клубу "Кристал Пелес", адже сам був родом з південного Лондона. На панахиді зібралися вболівальники, близькі друзі, родичі, колеги та представники фанатського руху.

"Сім’я Пола отримала тільки позитивні відгуки від тих, хто був присутніми. Багато хто казав, що проводи Пола стали дійсно справжнім святом життя. Для мене було честю допомогти його сім’ї втілити в життя його останні бажання", – сказала пані Легго.

Раніше стало відомо, що чоловік потрапив на власний похорон, коли повернувся із заробітків. Пхет заробляв перепродажем вторинної сировини, тому часто їхав у відрядження на кілька днів і більше. Цього разу поїздка тривала довше, аніж зазвичай, тому всі повірили в його загибель.

Згодом повідомлялося, як пара познайомилась в похоронному бюро і хоче говорити про смерть з дітьми. Дівчина спеціально змінила місце роботи з перукарні на ритуальні послуги.