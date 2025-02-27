Нова зброя, а не запаси: Фінляндія запускає програму підтримки України на 660 млн євро

Завдяки новій програмі фінські компанії відіграватимуть ключову роль у підтримці України, зазначив глава Міноборони Антті Хаккянен.

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Фінляндія запускає нову програму військової підтримки України, орієнтовану на закупівлю озброєнь у національного оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії на своєму офіційному сайті.

Замість передачі зброї з власних запасів, Фінляндія тепер зосередиться на замовленнях продукції у фінських підприємств, які потім передаватимуться Україні. Для реалізації цієї ініціативи міністерство планує виділити 660 мільйонів євро.

"Завдяки цій новій програмі підтримки фінські компанії відіграватимуть ключову роль у підтримці України. Досі ми підтримували Україну переважно через передачу їй запасів, але будемо в майбутньому замовляти значні обсяги продукції у наших компаній", — сказав міністр оборони країни Антті Хаккянен.

Закупівлі для України здійснюватиме Департамент матеріально-технічного забезпечення Сил оборони Фінляндії. При цьому найближчими тижнями під головуванням глави Міноборони відбудеться круглий стіл за участю виробників озброєнь, де обговорять фінансові та логістичні питання.

Основними критеріями при виборі продукції стануть:

Нагальні потреби України.

Можливість швидкого виробництва.

Швидкість поставок.

Зазначимо, що раніше міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що Фінляндія інвестує у виробництво важкої бронетехніки для ЗСУ. Однак поки що не розкриваються деталі того, про які зразки техніки йдеться і яким буде механізм фінансування їхнього виробництва.

Нагадаємо, у Фінляндії одним із провідних виробників бронетехніки є компанія Patria, відома своїми колісними бронемашинами Patria AMV, а також самохідними мінометними системами NEMO.