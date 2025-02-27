Новое оружие, а не запасы: Финляндия запускает программу поддержки Украины на 660 млн евро

Благодаря новой программе финские компании будут играть ключевую роль в поддержке Украины, отметил глава Минобороны Антти Хаккянен.

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Финляндия запускает новую программу военной поддержки Украины, ориентированную на закупку вооружений у национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии на своем официальном сайте.

Вместо передачи оружия из собственных запасов, Финляндия теперь сосредоточится на заказах продукции у финских предприятий, которые затем будут передаваться Украине. Для реализации этой инициативы министерство планирует выделить 660 миллионов евро.

"Благодаря этой новой программе поддержки финские компании будут играть ключевую роль в поддержке Украины. До сих пор мы поддерживали Украину преимущественно через передачу ей запасов, но будем в будущем заказывать значительные объемы продукции у наших компаний", – сказал министр обороны страны Антти Хаккянен.

Закупки для Украины будет осуществлять Департамент материально-технического обеспечения Сил обороны Финляндии. При этом в ближайшие недели под председательством главы Минобороны пройдет круглый стол с участием производителей вооружений, где обсудят финансовые и логистические вопросы.

Основными критериями при выборе продукции станут:

Насущные потребности Украины

Возможность быстрого производства

Скорость поставок

Отметим, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Финляндия инвестирует в производство тяжелой бронетехники для ВСУ. Однако пока не раскрываются детали того, о каких образцах техники идет речь и каким будет механизм финансирования их производства.

Напомним, в Финляндии одним из ведущих производителей бронетехники является компания Patria, известная своими колесными бронемашинами Patria AMV, а также самоходными минометными системами NEMO.