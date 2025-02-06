Новый БТР Patria 6х6, который собирают для Украины: что о нем известно

Ожидается, что именно этот финский БТР заменит другие боевые машины в европейских армиях.

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БТР Patria 6х6 является более чем интересным массовым бронетранспортером из Финляндии, который сочетает в себе целый ряд ключевых преимуществ. Его производство объединяет Европу. Об этом сообщает DEFENSE EXPRESS.

Рекламный ролик БТР Patria 6х6

В Латвии уже собирают первую партию бронетранспортеров Patria 6х6 для Украины, передача которых была анонсирована 11 сентября 2024 года, когда в Киев приезжала руководительница латвийского правительства Эвика Силиньи.

Об этом стало известно из сообщения Посла Украины в Латвии Анатолия Куцевола, которой посетил завод в городе Валмиеры.

Количество Patria 6х6, от одноименной финской компании, для Украины, которые вместе с другим вооружением вошли в пакет помощи общим размером 40 млн евро, а также сроки их передачи — не объявлялись.

В то же время для ВСУ получение дополнительной бронетехники в виде Patria 6х6 имеет несколько больший смысл, чем усиление очередными БТРами. Именно этот финский БТР имеет все шансы для того, чтобы стать панъевропейской машиной. И дело не только в действующей программе Common Armoured Vehicle System под эгидой совместных закупок вооружения ЕС (EDIRPA) именно этой машины.

БТР Patria 6х6 в Латвии Фото: Patria

БТР Patria 6х6 уже находится на вооружении Финляндии, Швеции и Латвии, также готовится масштабный контракт с Германией, где Patria 6х6 заменит бронетранспортеры Fuchs. И следующей в очереди на закупку финских БТР является Великобритания. Также клиентами финнов являются Польша, Хорватия и Словения, которых заинтересовала бронированная модульная машина Patria AMV — многоцелевая военная машина, которая позволяет устанавливать различные башни, оружие, датчики или системы связи на одном и том же шасси 8x8.

Бронированная модульная машина Patria AMV Фото: Patria

Журналисты отмечают, что возможность в реальном бою проверить Patria 6х6 является очень важным с точки зрения формирования собственной оценки и сравнения с другими образцами. Потому что ВСУ также будут нуждаться в такой машине и в соответствующих количествах. Они напоминают, что разговоры о возможности производства бронемашин Patria в Украине начали говорить еще в 2023 году.

Финская компания Patria известна глубокой локализацией: в латвийском Валмиере для производства БТРов было создано новое предприятие "Оборонного партнерства Латвии" на что ушло три года, учитывая отсутствие опыта латвийского ОПК в выпуске бронетехники вообще. Запланированный темп производства до 160 машин в год. А в Германии и Великобритании выбрана стратегия объединения с местными оборонными компаниями — Babcock и DSL с FFG соответственно.

В начале 2020 года Финляндия, Эстония и Латвия договорились о совместной программе разработки совместных бронетанковых систем (CAVS) на базе Patria 6x6. Программа остается открытой для присоединения к ней других стран. В результате программы CAVS Латвия объявила о заказе на более 200 машин. Первые БТР были поставлены в октябре 2021 года.

Что известно о БТР Patria 6х6

Patria 6х6 — это БТР-амфибия с максимальным весом до 24 тонн, из которых до 8,5 тонны боевая нагрузка. В десантном отделении могут разместиться 10 человек, экипаж — 2 человека.

Patria 6×6 в первую очередь предназначен для транспортировки войск, но может быть сконфигурирован и для других ролей. Базовая платформа может быть адаптирована к различным требованиям пользователя с помощью многих дополнительных опций, например, плавательной системы, лебедки, улучшенной броневой защиты и различных систем вооружения. Доступное вооружение — от пулемета до 25/30-мм систем залпового огня среднего калибра и 120-мм башенной минометной системы Patria Nemo.

Шасси Patria 6×6 базируется на конструкциях и компонентах Patria AMVXP. Ожидаемый срок службы автомобиля — более 30 лет.

Хотя по своим характеристикам Patria 6х6 не уникальная разработка, но она подкупает ценой. На примере контрактов для Латвии от 2021 и 2024 года, а также прошлогоднего заказа Швеции на уровне 1-1,2 млн евро за единицу. Для сравнения — это цена бронеавтомобилей с колесной формулой 4х4 — французского Serval и австралийского Bushmaster PMV.

Напомним, Фокус рассказывал о БТР Patria 6х6 и его ближайших конкурентах.