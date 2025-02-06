Новий БТР Patria 6х6, який збирають для України: що про нього відомо

Очікується, що саме цей фінський БТР замінить інші бойові машини в європейських арміях.

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БТР Patria 6х6 є більш ніж цікавим масовим бронетранспортером з Фінляндії, який поєднує у собі цілий ряд ключових переваг. Його виробництво об'єднує Європу. Про це повідомляє DEFENSE EXPRESS.

Рекламний ролик БТР Patria 6х6

У Латвії вже збирають першу партію бронетранспортерів Patria 6х6 для України, передача яких була анонсована 11 вересня 2024 року, коли до Києва приїздила очільниця латвійського уряду Евіка Сілінї.

Про це стало відомо з повідомлення Посла України в Латвії Анатолія Куцевола, якій відвідав завод у місті Валмієри.

Кількість Patria 6х6, від однойменної фінської компанії, для України, які разом з іншим озброєнням увійшли у пакет допомоги загальним розміром 40 млн євро, а також строки їх передачі — не оголошувались.

Водночас для ЗСУ отримання додаткової бронетехніки у вигляді Patria 6х6 має дещо більший сенс за посилення черговими БТРами. Саме цей фінський БТР має всі шанси для того, щоб стати пан'європейською машиною. І справа не лише у діючій програмі Common Armoured Vehicle System під егідою спільних закупівель озброєння ЄС (EDIRPA) саме цієї машини.

БТР Patria 6х6 в Латвії Фото: Patria

БТР Patria 6х6 вже знаходиться на озброєнні Фінляндії, Швеції та Латвії, також готується масштабний контракт із Німеччиною, де Patria 6х6 замінить бронетранспортери Fuchs. І наступною у черзі на закупівлю фінських БТР є Великобританія. Також клієнтами фінів є Польща, Хорватія та Словенія, яких зацікавила броньована модульна машина Patria AMV — багатоцільова військова машина, яка дає змогу встановлювати різні башти, зброю, датчики або системи зв'язку на одному і тому ж шасі 8x8.

Броньована модульна машина Patria AMV Фото: Patria

Журналісти зазначають, що можливість у реальному бою перевірити Patria 6х6 є дуже важливим з точки зору формування власної оцінки та порівняння з іншими зразками. Бо ЗСУ також потребуватимуть такої машини й у відповідних кількостях. Вони нагадують, що розмови про можливість виробництва бронемашин Patria в Україні почали говорити ще у 2023 році.

Фінська компанія Patria відома глибокою локалізацію: у латвійському Валмієрі для виробництва БТРів було створене нове підприємство "Оборонного партнерства Латвії" на що пішло три роки, враховуючи відсутність досвіду латвійського ОПК у випуску бронетехніки взагалі. Запланований темп виробництва до 160 машин на рік. А у Німеччини та Великій Британії обрана стратегія об'єднання із місцевими оборонними компаніями — Babcock та DSL з FFG відповідно.

На початку 2020 року Фінляндія, Естонія та Латвія домовилися про спільну програму розробки спільних бронетанкових систем (CAVS) на базі Patria 6x6. Програма залишається відкритою для приєднання до неї інших країн. В результаті програми CAVS Латвія оголосила про замовлення на понад 200 машин. Перші БТР були поставлені в жовтні 2021 року.

Що відомо про БТР Patria 6х6

Patria 6х6 – це БТР-амфібія з максимальною вагою до 24 тонн, з яких до 8,5 тонни бойове навантаження. У десантному відділені можуть розміститись 10 осіб, екіпаж — 2 особи.

Patria 6×6 в першу чергу призначений для транспортування військ, але може бути сконфігурований і для інших ролей. Базова платформа може бути адаптована до різноманітних вимог користувача за допомогою багатьох додаткових опцій, наприклад, плавальної системи, лебідки, покращеного броньового захисту та різноманітних систем озброєння. Доступне озброєння — від кулемета до 25/30-мм систем залпового вогню середнього калібру та 120-мм баштової мінометної системи Patria Nemo.

Шасі Patria 6×6 базується на конструкціях та компонентах Patria AMVXP. Очікуваний термін служби автомобіля — понад 30 років.

Хоча за своїми характеристиками Patria 6х6 не унікальною розробкою, але вона підкупає ціною. На прикладі контрактів для Латвії від 2021 та 2024 року, а також торішнього замовлення Швеції на рівні 1-1,2 млн євро за одиницю. Для порівняння — це ціна бронеавтомобілів з колісною формулою 4х4 — французького Serval та австралійського Bushmaster PMV.

Нагадаємо, Фокус розповідав про БТР Patria 6х6 та його найближчих конкурентів.