Жінка спробувала "дубайський" шоколад та була приголомшена його вартістю (відео)

Як зазначили журналісти, шоколад, який завірусився у мережі, дуже швидко розкуповують туристи, попри його надзвичайно високу ціну.

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Шаєнн Керр нещодавно відвідала Дубай та скуштувала шоколад, про який так багато говорять в інтернеті. Вартість шоколаду її приголомшила. Про це пише Mirror.

Шоколадний батончик став вірусним в інтернеті, зазначає видання, люди захоплюються цим кондитерським виробом, який складається з густого молочного шоколаду, наповненого фісташковим кремом, фісташковою горіховою пастою і підсмаженою кунафою.

"Він став настільки популярним, що його розкуповують щодня, тож одній жінці нещодавно вдалося роздобути кілька шматочків. Шаєнн Керр спробувала шоколад у нещодавньому відео в TikTok, і вона не стрималася, коли справа дійшла до відгуку", — йдеться у матеріалі.

Хоча жінка визнала, що шоколад дуже смачний, він має високу ціну.

"Очевидно, ви ніде не можете його дістати, тому що його розкуповують протягом пів години. Є ще одне місце, де продають такі, тож ми збираємося піти туди, щоб спробувати лише маленьку базову версію. Це не справжня річ, але ми все одно підемо і спробуємо", — зазначила Керр.

Коли вона придбала цей шоколад, то поділилася своїми враженнями від нього.

"Ми купили його, він коштує 40 фунтів (понад 2150 грн. — Ред.) на двох, тож краще б воно того було варте", — сказала жінка.

Журналісти зауважили, що шоколад, схоже, був смачним, адже після того, як Керр відкусила шматочок, "її очі яскраво світяться, і Шайєнн буквально втрачає дар мови від такого смаку".

Водночас у коментарях деякі користувачі зазначили, що цей же шоколад можна купити в інтернеті за значно нижчою ціною, але на це потрібно витратити багато часу.

Нагадаємо, 7 жовтня видання Ebbow News розповіло, як рибалка протягом 10 років спав поруч зі скарбом на $100 млн.

У цей же день видання The Washington Post повідомило, що 71-річній Ван Ха з міста Шрусбері (США) повернули пакет з 12 тисячами доларів, який вона загубила у місцевому супермаркеті.