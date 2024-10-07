Женщина попробовала "дубайский" шоколад и была ошеломлена его стоимостью (видео)

Как отметили журналисты, шоколад, который завирусился в сети, очень быстро раскупают туристы, несмотря на его чрезвычайно высокую цену.

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Шайенн Керр недавно посетила Дубай и попробовала шоколад, о котором так много говорят в интернете. Стоимость шоколада ее ошеломила. Об этом пишет Mirror.

Шоколадный батончик стал вирусным в интернете, отмечает издание, люди восхищаются этим кондитерским изделием, которое состоит из густого молочного шоколада, наполненного фисташковым кремом, фисташковой ореховой пастой и поджаренной кунафой.

"Он стал настолько популярным, что его раскупают каждый день, и одной женщине недавно удалось заполучить несколько кусочков. Шайенн Керр попробовала шоколад в недавнем видео в TikTok, и она не сдержалась, когда дело дошло до отзыва", — говорится в материале.

Хотя женщина признала, что шоколад очень вкусный, он имеет высокую цену.

"Очевидно, вы нигде не можете его достать, потому что его раскупают в течение получаса. Есть еще одно место, где продают подобные, поэтому мы собираемся пойти туда, чтобы попробовать только маленькую базовую версию. Это не настоящая вещь, но мы все равно пойдем и попробуем", — отметила Керр.

Когда она приобрела этот шоколад, то поделилась своими впечатлениями от него.

"Мы купили его, он стоил 40 фунтов (более 2150 грн. — Ред.) на двоих, поэтому лучше бы оно того стоило", — сказала женщина.

Журналисты заметили, что шоколад, похоже, был вкусным, ведь после того, как Керр откусила кусочек, "ее глаза ярко светятся, и Шайенн буквально теряет дар речи от такого вкуса".

В то же время в комментариях некоторые пользователи отметили, что этот же шоколад можно купить в интернете по значительно более низкой цене, но на это нужно потратить много времени.

Напомним, 7 октября издание Ebbow News рассказало, как рыбак в течение 10 лет спал рядом с сокровищем на $100 млн.

В этот же день издание The Washington Post сообщило, что 71-летней Ван Ха из города Шрусбери (США) вернули пакет с 12 тысячами долларов, который она потеряла в местном супермаркете.