"В мире еще есть добрые люди": мужчина нашел в супермаркете $12 000 (фото)

Покупатель, который нашел пакет с деньгами, представился как Скип. Он является постоянным клиентом магазина Market Basket, где работает его подруга.

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71-летней Ван Ха из города Шрусбери (США) вернули пакет с 12 тысячами долларов, который она потеряла в местном супермаркете. Племянник женщины, Труонг Хуйн, утверждает, что в тот день тетя должна была передать деньги своим детям и носила пакет с собой, ведь боялась оставлять его без присмотра. Об этом пишет издание The Washington Post.

В воскресенье, 22 сентября, Ван Ха вернулась домой из продуктового магазина Market Basket и заметила, что пакета с деньгами нет. Она предположила, что драгоценные сбережения, видимо, выпали из сумочки на стоянке или в торговом зале.

Ван Ха из города Шрусбери потеряла $12 000 Фото: Truong Huynh

55-летний Хуэн согласился отвезти Ха в супермаркет, чтобы помочь ей пообщаться с работниками заведения и попытаться отследить, куда могли деться деньги. Менеджер Дэн Дефосс сразу предложил просмотреть записи с камер видеонаблюдения, но это не дало результата.

"Она была расстроена и признала свою ошибку. Не следовало держать при себе наличные", — добавил Хуэн, отметив, что его тетя вообще не говорит по-английски.

Незнакомец вернул деньги

Только они сели в машину, чтобы ехать домой, как Дефосс выбежал на улицу с хорошей новостью: неизвестный клиент принес пакет на стойку обслуживания, чтобы передать законному владельцу.

"Я не знаю, много ли найдется людей, которые бы поступили так же. Это показывает, что в этом мире еще есть добрые люди", — вспоминает тот случай менеджер супермаркета.

Незнакомец вернул женщине потерянные деньги Фото: Truong Huynh

Мужчина, который вернул деньги, представился только как Скип. Он является постоянным клиентом магазина, где работает его подруга. В конце концов, Ха отблагодарила незнакомца за честность, подарив 300 долларов.

Напомним, ранее Фокус писал, что Мэри Венегас из Сакраменто (штат Калифорния, США) была просто ошеломлена, когда нашла конверт с 6 000 долларов наличными, который валялся за несколькими картонными коробками на заднем дворе. Однако воспользоваться деньгами американка так и не смогла.

А вот 40-летняя Ингрид Бифорт из Великобритании рассказала о жуткой находке в пакете из-под чипсов, которую вместе с друзьями ел ее 12-летний сын Рассел.