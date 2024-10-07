"У світі ще є добрі люди": чоловік знайшов в супермаркеті $12 000 (фото)

Покупець, який знайшов пакет з грошима, представився як Скіп. Він є постійним клієнтом магазину Market Basket, де працює його подруга.

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71-річній Ван Ха з міста Шрусбері (США) повернули пакет з 12 тисячами доларів, який вона загубила у місцевому супермаркеті. Племінник жінки, Труонг Хуйн, стверджує, що того дня тітка мала передати гроші своїм дітям й носила пакет з собою, адже боялась лишати його без нагляду. Про це пише видання The Washington Post.

У неділю, 22 вересня, Ван Ха повернулася додому з продуктового магазину Market Basket й помітила, що пакета з грошима немає. Вона припустила, що дорогоцінні заощадження, мабуть, випали з сумочки на стоянці або у торговій залі.

Ван Ха з міста Шрусбері загубила $12 000 Фото: Truong Huynh

55-річний Хуен погодився відвезти Ха до супермаркету, щоб допомогти їй поспілкуватися з працівниками закладу й спробувати відстежити, куди могли подітись гроші. Менеджер Ден Дефосс відразу запропонував переглянути записи з камер відеоспостереження, але це не дало результату.

"Вона була засмучена й визнала свою помилку. Не слід було тримати при собі готівку", — додав Хуен, зазначивши, що його тітка взагалі не говорить англійською.

Незнайомець повернув гроші

Щойно вони сіли в машину, щоб їхати додому, як Дефосс вибіг на вулицю з гарною новиною: невідомий клієнт приніс пакет на стійку обслуговування, аби передати законному власникові.

"Я не знаю, чи багато знайдеться людей, які б вчинили так само. Це показує, що в цьому світі ще є добрі люди", — згадує той випадок менеджер супермаркету.

Незнайомець повернув жінці загублені гроші Фото: Truong Huynh

Чоловік, який повернув гроші, представився лише як Скіп. Він є постійним клієнтом магазину, де працює його подруга. Зрештою, Ха віддячила незнайомцеві за чесність, подарувавши 300 доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Мері Венегас із Сакраменто (штат Каліфорнія, США) була просто приголомшена, коли знайшла конверт із 6 000 доларів готівкою, який валявся за кількома картонними коробками на задньому дворі. Однак скористатися грошима американка так і не змогла.

А от 40-річна Інгрід Біфорт з Великої Британії розповіла про моторошну знахідку в пакеті з-під чипсів, яку разом з друзями їв її 12-річний син Рассела.