Мирне місце: який вигляд має будинок Одрі Гепберн, що продається за $20,8 млн

Цей особняк був для Одрі Хепберн місцем її усамітнення і комфорту, де вона провела три десятиліття.

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Розкішна вілла XVIII століття в мальовничому селі Толошеназ, Швейцарія, де останні 30 років прожила легенда кіно Одрі Гепберн, виставлена на продаж за $20,8 млн, пише New York Post.

Будинок під назвою "La Paisible", що перекладається як "мирне місце", був прихистком Хепберн від загальної уваги з 1963 року до її смерті 1993 року. Легендарна акторка похована на міському цвинтарі всього за кілька хвилин ходьби.

Після її смерті сини Гепберн 2001 року продали фермерський будинок XVIII століття Катаріні та Жан-Марку Божолену, колишньому голові імпортно-експортного бізнесу Europ Continents Services SA. За словами Катаріни, вони з чоловіком шукали велику нерухомість, щоб виховувати своїх шістьох дітей, і закохалися в будинок за спокій, який він випромінював, і його великі розміри.

"Коли я багато років тому навчалася в школі-інтернаті, я пам'ятаю, що в мене на стіні висіло багато фотографій Одрі Хепберн з її фільмів, вона справді була моєю улюбленою актрисою", — каже Божолен. На зовнішній стіні будинку висить табличка з ім'ям Хепберн, і вона каже, що туристи іноді заходили і робили кілька знімків зовні, але це ніколи не було нав'язливим.

24 роки потому сімейна пара вирішила розпрощатися з улюбленим будинком. За ці гроші покупець отримує віллу з 12 спальнями і вісьмома ванними кімнатами площею 1000 квадратних метрів на ділянці чотири акра. Будинок розташований недалеко від центру міста, з одного боку — стіна, що огороджує маєток від цікавих очей, оточена огорожею, а з іншого — великий відкритий простір парку і дерев, з видом на гори.

Маєток займає три поверхи, з двома сходами і ліфтом. На першому поверсі розташовані житлові приміщення, бібліотека і кухня. Головна спальня розташована поверхом вище, з вікнами, що виходять на схід, які пропускають потік природного світла вранці. Будинок має горищне приміщення і додаткові спальні.

На подвір'ї є 50-футовий басейн із підігрівом, а в саду — газони і вікові дерева.

Коли Божолен купили будинок, вони відремонтували частину його під себе. Подружжя перемістило кухню в будинку і модернізувало її, оскільки Катаріна готувала здебільшого сама, то хотіла, щоб кухня займала більш чільне місце в будинку. Вони також оновили ванні кімнати, електричні системи та додали кілька гостьових спалень.

Місіс Божолен поміняла і текстиль. За її словами, Одрі дуже любила штори з квітами, але це вже вийшло з моди.

Однак деякі штрихи Хепберн все ще збереглися. Божолен каже, що з кухні вона може бачити рожеві сади, подаровані акторці модним будинком Givenchy.

"Коли Одрі Гепберн виповнилося 60, вона отримала 60 кущів білих троянд і посадила розарій, і половина з них все ще там", — пояснює господиня будинку, хоча вона шкодує, що деякі з кущів не витримали випробування часом.

В особняку збереглися п'ять оригінальних камінів того періоду, включно з одним у головній спальні.

Катаріна зізнається, що жити в будинку було справжнім задоволенням.

"Усі наші діти ходили до школи й університету тут і були цілком щасливі. У вас дуже хороші школи, чудові університети, озеро і гори — чого ще бажати?" — каже вона. Тепер, коли всі їхні діти виросли, Божолен каже, що заміський маєток занадто великий для них.

"Ми вирішили трохи скоротити житлову площу, тому що в цьому великому будинку нас тільки двоє. Нам здалося, що настав слушний момент щось змінити", — пояснила вона.

Будинок розташований за 20 хвилин їзди від міста Лозанна і недалеко від берегів Женевського озера.

Одрі Хепберн дає інтерв'ю у своєму особняку

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