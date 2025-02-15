Мирное место: как выглядит дом Одри Хепберн, который продается за $20,8 млн

Этот особняк был для Одри Хепберн местом ее уединения и комфорта, где она провела три десятилетия.

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Роскошная вилла XVIII века в живописной деревне Толошеназ, Швейцария, где последние 30 лет прожила легенда кино Одри Хепберн, выставлена на продажу за $20,8 млн, пишет New York Post.

Дом под названием "La Paisible", что переводится как "мирное место", был убежищем Хепберн от всеобщего внимания с 1963 года до ее смерти в 1993 году. Легендарная актриса похоронена на городском кладбище всего в нескольких минутах ходьбы.

После ее смерти сыновья Хепберн в 2001 году продали фермерский дом XVIII века Катарине и Жан-Марку Божолену, бывшему председателю импортно-экспортного бизнеса Europ Continents Services SA. По словам Катарины, они с мужем искали большую недвижимость, чтобы воспитывать своих шестерых детей, и влюбились в дом за спокойствие, которое он излучал, и его большие размеры.

"Когда я много лет назад училась в школе-интернате, я помню, что у меня на стене висело много фотографий Одри Хепберн из ее фильмов, она действительно была моей любимой актрисой", — говорит Божолен. На внешней стене дома висит табличка с именем Хепберн, и она говорит, что туристы иногда заходили и делали пару снимков снаружи, но это никогда не было навязчивым.

24 года спустя семейная пара решила расстаться с любимым домом. За эти деньги покупатель получает виллу с 12 спальнями и восемью ванными комнатами площадью 1000 квадратных метров на участке четыре акра. Дом находится недалеко от центра города, с одной стороны – стена, ограждающая поместье от любопытных глаз, окруженная изгородью, а с другой – большое открытое пространство парка и деревьев, с видом на горы.

Особняк занимает три этажа, с двумя лестницами и лифтом. На первом этаже находятся жилые помещения, библиотека и кухня. Главная спальня расположена этажом выше, с окнами, выходящими на восток, которые пропускают поток естественного света по утрам. Дом имеет чердачное помещение и дополнительные спальни.

Во дворе есть 50-футовый бассейн с подогревом, а в саду – газоны и вековые деревья.

Когда Божолен купили дом, они отремонтировали часть его под себя. Супруги переместили кухню в доме и модернизировали ее, поскольку Катарина готовила в основном сама, то хотела, чтобы кухня занимала более видное место в доме. Они также обновили ванные комнаты, электрические системы и добавили несколько гостевых спален.

Миссис Божолен поменяла и текстиль. По ее словам, Одри очень любила шторы с цветами, но это уже вышло из моды.

Однако некоторые штрихи Хепберн все еще сохранились. Божолен говорит, что из кухни она может видеть розовые сады, подаренные актрисе модным домом Givenchy.

"Когда Одри Хепберн исполнилось 60, она получила 60 кустов белых роз и посадила розарий, и половина из них все еще там", — объясняет хозяйка дома, хотя она сожалеет, что некоторые из кустов не выдержали испытания временем.

В особняке сохранились пять оригинальных каминов того периода, включая один в главной спальне.

Катарина признается, что жить в доме было настоящим удовольствием.

"Все наши дети ходили в школу и университет здесь и были вполне счастливы. У вас очень хорошие школы, отличные университеты, озеро и горы — чего еще желать?" — говорит она. Теперь, когда все их дети выросли, Божолен говорит, что загородное поместье слишком велико для них.

"Мы решили немного сократить жилплощадь, потому что в этом большом доме нас только двое. Нам показалось, что настал подходящий момент что-то изменить", – объяснила она.

Дом находится в 20 минутах езды от города Лозанна и недалеко от берегов Женевского озера.

Одри Хепберн дает интервью в своем особняке

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