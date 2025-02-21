Обговорювали війну в Україні: США та РФ проводили неофіційні зустрічі у Швейцарії, — Reuters

За інформацією видання, нині ці перемовини втратили актуальність, оскільки між США та РФ встановлений офіційний діалог.

Related video

Представники Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації неофіційно зустрічались у Швейцарії для обговорення війни в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Такий варіант зустрічей описується як "побічний канал" для комунікації у перехідний період після перемоги президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада. Журналісті наголошують, що про зустрічі у Швейцарії знає лише невелика кількість радників президента США Дональда Трампа.

За інформацією видання, учасники зустрічей мають дипломатичний та охоронний досвід, однак вони не являються державними службовцями. На даний час неясно, чи були вони делеговані на проведення переговорів. Також залишаються невідомими імена учасників та інші деталі.

Принаймні одна зустріч відбулася у Женеві під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбувалася з 14 по 16 лютого. Про проведення зустрічей раніше не розголошувалось, а представники США, Росії та України ніяк не коментують ситуацію.

Один зі співрозмовників Reuters припустив, що непублічні зустрічі у Швейцарії втратили актуальність, оскільки представники США та Росії встановили офіційний діалог.

Нагадаємо, що 18 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулися переговори американської та російської делегацій. Президент РФ Володимир Путін високо оцінив їхній результат. Він запевнив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом, однак зустріч має бути підготовленою.

Пізніше Володимир Зеленський висловився про переговори РФ і США у Саудівській Аравії. Він зазначив, що держава не була поінформована про ці перемовини, а будь-які дискусії, що стосуються України без її представників не будуть визнані Києвом.