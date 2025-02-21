Обсуждали войну в Украине: США и РФ проводили неофициальные встречи в Швейцарии, — Reuters

По информации издания, сейчас эти переговоры потеряли актуальность, поскольку между США и РФ установлен официальный диалог.

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Представители Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации неофициально встречались в Швейцарии для обсуждения войны в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Такой вариант встреч описывается как "побочный канал" для коммуникации в переходный период после победы президента Дональда Трампа на выборах 5 ноября. Журналисты отмечают, что о встречах в Швейцарии знает лишь небольшое количество советников президента США Дональда Трампа.

По информации издания, участники встреч имеют дипломатический и охранный опыт, однако они не являются государственными служащими. В настоящее время неясно, были ли они делегированы на проведение переговоров. Также остаются неизвестными имена участников и другие детали.

По крайней мере одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля. О проведении встреч ранее не разглашалось, а представители США, России и Украины никак не комментируют ситуацию.

Один из собеседников Reuters предположил, что непубличные встречи в Швейцарии потеряли актуальность, поскольку представители США и России установили официальный диалог.

Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры американской и российской делегаций. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил их результат. Он заверил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, однако встреча должна быть подготовленной.

Позже Владимир Зеленский высказался о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии. Он отметил, что государство не было проинформировано об этих переговорах, а любые дискуссии, касающиеся Украины без ее представителей не будут признаны Киевом.