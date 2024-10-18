75-річна Меріл Стріп сходила на побачення (відео)

Ні Меріл, ні Майкл ніяк не коментують своїх стосунків, залишаючи публіці право на домисли.

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75-річна голлівудська кінолегенда Меріл Стріп доводить, що навіть у такому віці особисте життя може бути яскравим і насиченим. Зірку помітили на побаченні з актором і колегою по серіалу "Вбивства в одній будівлі", 74-річним Мартіном Шортом. Пара відвідала італійський ресторан Giorgio Baldi в Санта-Моніці, Каліфорнія. Вони посміхалися, мило розмовляли і виглядали дуже радісними, пише Page Six.

Для виходу Стріп обрала синьо-білу блузку, темно-сині штани і зручне взуття кремового кольору. Шорт одягнув сірий костюм, білу сорочку на ґудзиках і чорні кросівки.

Після вечері вони разом поїхали в білому седані Меріл, яка була за кермом, а Мартін зручно розташувався на пасажирському передньому сидінні.

Чутки про роман акторів з'явилися після того, як їх сфотографували разом на церемонії вручення премії "Золотий глобус" у 2024 році. Тоді представник зірок стверджував, що вони "просто друзі".

Пізніше Шорт підігрів інтерес публіки, заявивши Біллу Махеру в його подкасті "Club Random", що вони з Меріл "дуже близькі друзі".

Пара ніяк не коментувала своїх стосунків, проте часто разом вечеряли та відвідували бродвейські шоу.

Зовсім нещодавно їх побачили коли вони трималися за руки на прем'єрі нового сезону шоу Hulu "Вбивства в одній будівлі", де також знімалися Селена Гомес і Стів Мартін.

За словами інсайдерів, Стріп і Шорт залишалися близькими, перебуваючи в театрі, і їхня "близька дружба" була помітною, оскільки вони залишалися поруч один з одним всю ніч.

"Вони увійшли, тримаючись за руки, і були в прекрасному настрої, сміючись. Це було дуже мило. Це має бути більше, ніж просто "шоуменство". У цьому, безумовно, щось є", — кажуть джерела.

У жовтні 2023 року Стріп повідомила, що 2017 року розлучилася зі своїм чоловіком Доном Гаммером, з яким була у шлюбі понад 40 років.

Майкл Шорт був одружений з Ненсі Долман протягом трьох десятиліть, поки вона не померла 2010 року.

Раніше Фокус писав, що молодша дочка Меріл Стріп зробила камінг-аут.