Меріл Стріп розійшлася з чоловіком після 45 років шлюбу (фото)

Незважаючи на те, що подружжя досить давно вирішило жити окремо, воно має намір і далі підтримувати одне одного. Причину свого розставання Дон і Меріл не озвучують.

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74-річна оскароносна актриса Меріл Стріп та її 76-річний чоловік-скульптор Дон Гаммер розійшлися після 45 років шлюбу. Подружжя вже понад шість років не живе разом, повідомляє Page Six із посиланням на офіційну заяву пари.

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Що стало причиною такого рішення, ні Меріл, ні Дон не коментують, тримаючи особисте життя подалі від преси. Незважаючи на розставання, подружжя заявило, що, хоч й обрали жити окремо, вони продовжать піклуватися одне про одного і збережуть теплі стосунки. Ба більше, днями Стріп з'явилася на церемонії вручення премії Princesa de Asturias Awards 2023 з обручкою.

Дон Гаммер завжди супроводжував дружину на червоній доріжці Фото: Getty

Історія кохання Стріп і Гаммера

Меріл і Дон познайомилися через брата акторки 1978 року. Це сталося після того, як бойфренд Меріл і її колега Джон Казале помер у березні 1978 року від раку легенів. Стріп вирішила з'їхати з квартири, де жила разом з покійним, і брат з другом, яким виявився Гаммер, допомагали знайти їй нове житло. Меріл і Дон зблизилися, і він здав їй у суборенду свою квартиру в Нью-Йорку. Пара почала обмінюватися листами, і незабаром дружба переросла в щось більш серйозне.

Уже у вересні того ж року Меріл вийшла заміж за Дона. Весілля відбулося в саду будинку її батьків. У них — четверо дітей: Генрі (43 роки), Меймі (40 років), Грейс (37 років) і Луїза Джейкобсон (30 років), а також п'ятеро онуків.

Востаннє з чоловіком на публіці Стріп бачили 2018 року на церемонії вручення премії "Оскар".

Ділячись секретами свого успішного шлюбу, акторка говорила, що вся річ — у "добрій волі та готовності прогинатися — і час від часу замовкнути".

"Не існує жодного плану дій щодо створення сім'ї: це завжди величезні перемовини. Але в мене є цілісна потреба працювати і мати в житті величезні узи кохання. Я не можу собі уявити, як можна відмовитися від одного заради іншого", — наголошувала Стріп.

Їхні діти також пішли творчими стопами своїх батьків. Так, Генрі став музичним виконавцем. Луїза відома за роллю в серіалі HBO Max "Позолочений вік". Меймі знімалася в таких проєктах, як "Печія" і "Емілі Оуенс", а доктор медицини Грейс з'являлася у фільмах "Доктор Смерть", "Містер Робот", а також в "Американській історії жахів: Шоу виродків".

Меріл і Гаммер завжди підтримували кар'єру один одного, і Дон протягом багатьох років супроводжував дружину на різних церемоніях нагородження, зокрема на преміях "Оскар" і BAFTA. За свою кар'єру Стріп отримала різні нагороди, зокрема вісім "Золотих глобусів", а також три "Оскари".

У 2012 році Меріл згадала Дона на початку своєї промови після того, як отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Залізна леді":

"Я хочу подякувати Дону. Я хочу, щоб він знав: усе, що я ціную найбільше в нашому житті, ти дав мені".

Раніше Фокус писав, як Меріл Стріп страждала, зображуючи жорстоку Міранду Прістлі у фільмі "Диявол носить Прада".