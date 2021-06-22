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Меріл Стріп — 72: цікаві факти з життя легенди Голлівуду

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Меріл Стріп, день народження, актриса
Фото: Соцсети

ЗМІ називають Меріл Стріп "кращою актрисою свого покоління". У неї три "Оскари", 20 номінацій на цю премію і маса інших нагород.

22 червня голлівудській актрисі Меріл Стріп виповнилося 72 роки. Фокус зібрав найцікавіші факти з життя цієї дивовижної жінки, яка золотими літерами вписала своє імʼя в історію Голлівуду.

Дитинство та юність

Повне імʼя актриси — Мері Луїза Стріп. Під час інтервʼю на "Шоу Грема Нортона" вона пояснила, що її назвали в честь її матері і бабусі, а також кращого друга її матері. Меріл — це прізвисько, яке дав їй батько.

Її батько, Гаррі Вільям Стріп-молодший, був фармацевтичним керівником, а мати Мері Вольф Вілкінсон працювала комерційним художником і художнім редактором.

У Меріл є два молодших брати, Дан Девід і Гаррі Вільям III.

Стріп почала займатися вокалом у 12 років і вперше показала свій акторський талант у старшій школі. У підлітковому віці вона знехотя навчилася співати в опері.

Фото: Соцсети

"Мені було 13 років. Я не любила оперу. Фу. Мені подобалися чирлідинг і хлопчики — ось що мене цікавило, а також Барбара Стрейзанд, Бітлз і Боб Ділан. Але я любила співати. Мені це подобалося. І в мене дійсно була дуже хороша колоратура", — сказала вона в інтервʼю NPR Fresh Air ведучій Террі Гросс.

У 1971 році вона закінчила коледж Вассар у Покіпсі, штат Нью-Йорк, за фахом "Драма і дизайн костюмів".

Після роботи в літньому театрі Стріп вивчала драму в Єльському університеті, де в 1975 році отримала ступінь магістра витончених мистецтв. Після цього вона переїхала в Нью-Йорк, щоб почати акторську карʼєру.

Її перший професійний дебют відбувся в постановці Джоспеха Паппа "Трелоні з колодязів" у Громадському театрі в 1975 році.

У перший рік життя в Нью-Йорку вона зіграла ще пʼять ролей, у тому числі в постановках Паппа на нью-йоркському шекспірівському фестивалі "Генріх V", "Приборкання норовливої" з Раулем Хулією і "Міра за міру" із Семом Вотерстоном і Джоном Казале .

Шлях на великий екран

Налаштовуючи себе на театральні підмостки, Стріп не думала про велике кіно. Однак, усе змінила картина "Таксист" (1976) з Робертом Де Ніро в головній ролі. Гра актора вразила її настільки, що вона захотіла стати хоч трохи схожою на нього в професійному плані.

Фільм "Таксист" став для Стріп знаковим

Першу епізодичну роль у великому кіно Стріп виконала в картині "Джулія" (1977), де знімалася Джейн Фонда.

Роберт Де Ніро, який помітив Стріп у постановці "Вишневого саду", запропонував їй зіграти роль його дівчини у військовому фільмі "Мисливець на оленів" (1978). Успіх стрічки представив актрису широкій аудиторії і приніс їй номінацію на премію "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану.

У міні-серіалі 1978 року "Голокост" Стріп зіграла головну роль німкені, яка вийшла заміж за єврейського художника в нацистській Німеччині. Гра молодої актриси була відзначена премією "Еммі" за кращу жіночу роль у міні-серіалі.

Перший "Оскар" Стріп отримала в 1979 році за роль у картині "Крамер проти Крамера". Вона була визнана кінокритиками кращою актрисою другого плану. До речі, Меріл написала власну мову для сцени утримання під вартою в залі суду.

Роль у картині "Крамер проти Крамера" принесла Меріл перший "Оскар"

Свою першу головну роль Стріп зіграла в 1981 році в картині "Жінка французького лейтенанта".

Образ полячки, травмованої пережитими подіями під час Голокосту, у картині "Вибір Софі" (1982) приніс актрисі, яка буквально вжилася в роль, другий "Оскар". Її емоційна драматургія й очевидне володіння польським акцентом викликали похвалу серед кінокритиків.

Роль Лінді Чемберлен, реальної австралійської матері, обвинуваченої у вбивстві своєї маленької дочки і яка стверджувала, що дитину забрав динго, у фільмі "Плач у темряві" (1988) винесла Стріп на нову висоту. Вона стала тріумфатором Каннського кінофестивалю й отримала нагороду Круга кінокритиків Нью-Йорка за кращу жіночу роль.

Ідеальна гра Меріл стала для неї справжнім тягарем у 1990-ті роки. Її імʼя зазвичай асоціювалося із серйозними, часто депресивними фільмами, і деякі критики скаржилися, що їй не вистачає співчуття. Стріп спробувала піти від цього амплуа, а найпопулярнішим фільмом десятиліття з її участю стала картина "Мости округу Медісон" (1995), режисером якої був Клінт Іствуд.

Драма про кохання і вибір показала, що Стріп може бути не тільки блискучою технічною актрисою. Емоції їй не чужі.

У 1999 році Стріп знову була номінована на премію Американської кіноакадемії, "Золотий глобус" і премію Гільдії кіноакторів за кращу жіночу роль у драмі "Музика серця" (1999). У фільмі вона виконала роль Роберти Гаспарі, мешканки Нью-Йорка, яка знайшла себе у викладанні гри на скрипці дітям з міських районів Східного Гарлема.

Через три роки, у 2002-му, Меріл знову номінують на "Оскар" за роль реальної журналістки Сьюзан Орлеан у фільмі "Адаптація".

У 2006 році Стріп отримала ще одну номінацію на "Оскар" за кращу жіночу роль, блискуче втіливши на екрані образ владної редакторки модного журналу Міранди Прістлі у фільмі "Диявол носить Prada".

Роль стерви Міранди Прістлі відкрила Стріп з несподіваного боку

Актрисі вдалося проявити свій комедійний талант у мюзиклі Mamma Mia !, де вона зіграла жінку середніх років, воззʼєднатися з трьома своїми колишніми коханцями. У тому ж році роль у фільмі "Сумнів" про черницю, яка підозрює священика в неналежних відносинах з дітьми в католицькій школі, принесла їй чергову номінацію на "Оскар".

Вона також отримала визнання критиків за роль знаменитого американського шеф-кухаря Джулії Чайлд у фільмі "Джулі і Джулія" (2009). Вона нагороджена "Золотим глобусом" і знову номінована на "Оскар".

Третій "Оскар" актрисі принесла роль колишнього премʼєр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер у "Залізній леді" (2011). Крім того, вона отримала за неї свій восьмий "Золотий глобус".

Роль "Залізної леді" Маргарет Тетчер принесла Стріп третій "Оскар"

Нова номінація на "Оскар" не змусила себе довго чекати. У 2013 році Стріп знялася в сімейній драмі "Август: округ Осейдж", яку високо оцінили і глядачі, і кінокритики. Але і на цьому талановита актриса на зупинилася. Уже через 3 роки роль Флоренс Фостер Дженкінс, бездарної, але одержимої сценою оперної співачки, в однойменному фільмі, принесла актрисі премію Critics ʼChoice Movie Award за кращу жіночу роль у комедії, а також була номінована на премію "Оскар", "Золотий глобус", SAG і BAFTA.

Меріл Стріп є рекордсменом за кількістю номінацій на премію Оскар серед усіх акторів, будучи номінованою 20 разів (16 — за кращу жіночу роль і 4 — за кращу жіночу роль другого плану).

Актриса стала пʼятою, хто отримав три "Оскари", після Волтера Бреннана, Кетрін Хепберн (у якої їх 4), Інгрід Бергман і Джека Ніколсона.

Під час виступу в Прінстонському університеті у 2006 році Стріп пояснила свій успіх тим, що всі ролі, які вона виконує, здаються "продовженням її самої".

Востаннє її бачили на театральній сцені у 2006 році, коли вона грала головну роль у постановці Громадського театру за пʼєсою Бертольда Брехта "Мати хоробрість і її діти" в Центральному парку Нью-Йорка.

Меріл Стріп цитується в ЗМІ як "краща актриса свого покоління".

У 2018 році вона подала заявку в Управління товарними знаками США на реєстрацію свого імені. Повідомляється, що подача заяви обійшлася їй у $ 275.

Справи сімейні

Чоловік Стріп — скульптор Дон Гаммер. Пара одружилася в 1978 році після шести місяців знайомства. У шлюбі народилися четверо дітей. Їхній старший, Генрі Вулф (який використовує тільки своє імʼя і по батькові), — музикант, а їхня молодша дочка Луїза — модель. Середні діти, Меймі і Грейс, пішли стопами матері. Меймі грала головну роль у шоу "Емілі Оуенс, доктор медицини", а Грейс зʼявлялася в таких популярних серіалах, як "Ньюзрум" і "Містер Робот".

У свої 72 роки актриса сповнена сил та енергії.

"Формула щастя й успіху полягає в тому, щоб бути насправді самим собою найяскравішим з можливих способів", — написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, Меріл Стріп зізналася, як була пригнічена, граючи жорстоку і прискіпливу Міранду Прістлі у відомому фільмі "Диявол носить Прада". Вона дала коротке інтервʼю на честь 15-річчя виходу картини в прокат.