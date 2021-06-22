Меріл Стріп — 72: цікаві факти з життя легенди Голлівуду

ЗМІ називають Меріл Стріп "кращою актрисою свого покоління". У неї три "Оскари", 20 номінацій на цю премію і маса інших нагород.

22 червня голлівудській актрисі Меріл Стріп виповнилося 72 роки. Фокус зібрав найцікавіші факти з життя цієї дивовижної жінки, яка золотими літерами вписала своє імʼя в історію Голлівуду.

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Дитинство та юність

Повне імʼя актриси — Мері Луїза Стріп. Під час інтервʼю на "Шоу Грема Нортона" вона пояснила, що її назвали в честь її матері і бабусі, а також кращого друга її матері. Меріл — це прізвисько, яке дав їй батько.

Її батько, Гаррі Вільям Стріп-молодший, був фармацевтичним керівником, а мати Мері Вольф Вілкінсон працювала комерційним художником і художнім редактором.

У Меріл є два молодших брати, Дан Девід і Гаррі Вільям III.

Стріп почала займатися вокалом у 12 років і вперше показала свій акторський талант у старшій школі. У підлітковому віці вона знехотя навчилася співати в опері.

Фото: Соцсети

"Мені було 13 років. Я не любила оперу. Фу. Мені подобалися чирлідинг і хлопчики — ось що мене цікавило, а також Барбара Стрейзанд, Бітлз і Боб Ділан. Але я любила співати. Мені це подобалося. І в мене дійсно була дуже хороша колоратура", — сказала вона в інтервʼю NPR Fresh Air ведучій Террі Гросс.

У 1971 році вона закінчила коледж Вассар у Покіпсі, штат Нью-Йорк, за фахом "Драма і дизайн костюмів".

Після роботи в літньому театрі Стріп вивчала драму в Єльському університеті, де в 1975 році отримала ступінь магістра витончених мистецтв. Після цього вона переїхала в Нью-Йорк, щоб почати акторську карʼєру.

Її перший професійний дебют відбувся в постановці Джоспеха Паппа "Трелоні з колодязів" у Громадському театрі в 1975 році.

У перший рік життя в Нью-Йорку вона зіграла ще пʼять ролей, у тому числі в постановках Паппа на нью-йоркському шекспірівському фестивалі "Генріх V", "Приборкання норовливої" з Раулем Хулією і "Міра за міру" із Семом Вотерстоном і Джоном Казале .

Шлях на великий екран

Налаштовуючи себе на театральні підмостки, Стріп не думала про велике кіно. Однак, усе змінила картина "Таксист" (1976) з Робертом Де Ніро в головній ролі. Гра актора вразила її настільки, що вона захотіла стати хоч трохи схожою на нього в професійному плані.

[ + – ] Фільм "Таксист" став для Стріп знаковим

Першу епізодичну роль у великому кіно Стріп виконала в картині "Джулія" (1977), де знімалася Джейн Фонда.

Роберт Де Ніро, який помітив Стріп у постановці "Вишневого саду", запропонував їй зіграти роль його дівчини у військовому фільмі "Мисливець на оленів" (1978). Успіх стрічки представив актрису широкій аудиторії і приніс їй номінацію на премію "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану.

У міні-серіалі 1978 року "Голокост" Стріп зіграла головну роль німкені, яка вийшла заміж за єврейського художника в нацистській Німеччині. Гра молодої актриси була відзначена премією "Еммі" за кращу жіночу роль у міні-серіалі.

Перший "Оскар" Стріп отримала в 1979 році за роль у картині "Крамер проти Крамера". Вона була визнана кінокритиками кращою актрисою другого плану. До речі, Меріл написала власну мову для сцени утримання під вартою в залі суду.

[ + – ] Роль у картині "Крамер проти Крамера" принесла Меріл перший "Оскар"

Свою першу головну роль Стріп зіграла в 1981 році в картині "Жінка французького лейтенанта".

Образ полячки, травмованої пережитими подіями під час Голокосту, у картині "Вибір Софі" (1982) приніс актрисі, яка буквально вжилася в роль, другий "Оскар". Її емоційна драматургія й очевидне володіння польським акцентом викликали похвалу серед кінокритиків.

Роль Лінді Чемберлен, реальної австралійської матері, обвинуваченої у вбивстві своєї маленької дочки і яка стверджувала, що дитину забрав динго, у фільмі "Плач у темряві" (1988) винесла Стріп на нову висоту. Вона стала тріумфатором Каннського кінофестивалю й отримала нагороду Круга кінокритиків Нью-Йорка за кращу жіночу роль.

Ідеальна гра Меріл стала для неї справжнім тягарем у 1990-ті роки. Її імʼя зазвичай асоціювалося із серйозними, часто депресивними фільмами, і деякі критики скаржилися, що їй не вистачає співчуття. Стріп спробувала піти від цього амплуа, а найпопулярнішим фільмом десятиліття з її участю стала картина "Мости округу Медісон" (1995), режисером якої був Клінт Іствуд.

[ + – ] Драма про кохання і вибір показала, що Стріп може бути не тільки блискучою технічною актрисою. Емоції їй не чужі.

У 1999 році Стріп знову була номінована на премію Американської кіноакадемії, "Золотий глобус" і премію Гільдії кіноакторів за кращу жіночу роль у драмі "Музика серця" (1999). У фільмі вона виконала роль Роберти Гаспарі, мешканки Нью-Йорка, яка знайшла себе у викладанні гри на скрипці дітям з міських районів Східного Гарлема.

Через три роки, у 2002-му, Меріл знову номінують на "Оскар" за роль реальної журналістки Сьюзан Орлеан у фільмі "Адаптація".

У 2006 році Стріп отримала ще одну номінацію на "Оскар" за кращу жіночу роль, блискуче втіливши на екрані образ владної редакторки модного журналу Міранди Прістлі у фільмі "Диявол носить Prada".

[ + – ] Роль стерви Міранди Прістлі відкрила Стріп з несподіваного боку

Актрисі вдалося проявити свій комедійний талант у мюзиклі Mamma Mia !, де вона зіграла жінку середніх років, воззʼєднатися з трьома своїми колишніми коханцями. У тому ж році роль у фільмі "Сумнів" про черницю, яка підозрює священика в неналежних відносинах з дітьми в католицькій школі, принесла їй чергову номінацію на "Оскар".

Вона також отримала визнання критиків за роль знаменитого американського шеф-кухаря Джулії Чайлд у фільмі "Джулі і Джулія" (2009). Вона нагороджена "Золотим глобусом" і знову номінована на "Оскар".

Третій "Оскар" актрисі принесла роль колишнього премʼєр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер у "Залізній леді" (2011). Крім того, вона отримала за неї свій восьмий "Золотий глобус".

[ + – ] Роль "Залізної леді" Маргарет Тетчер принесла Стріп третій "Оскар"

Нова номінація на "Оскар" не змусила себе довго чекати. У 2013 році Стріп знялася в сімейній драмі "Август: округ Осейдж", яку високо оцінили і глядачі, і кінокритики. Але і на цьому талановита актриса на зупинилася. Уже через 3 роки роль Флоренс Фостер Дженкінс, бездарної, але одержимої сценою оперної співачки, в однойменному фільмі, принесла актрисі премію Critics ʼChoice Movie Award за кращу жіночу роль у комедії, а також була номінована на премію "Оскар", "Золотий глобус", SAG і BAFTA.

Меріл Стріп є рекордсменом за кількістю номінацій на премію Оскар серед усіх акторів, будучи номінованою 20 разів (16 — за кращу жіночу роль і 4 — за кращу жіночу роль другого плану).

Актриса стала пʼятою, хто отримав три "Оскари", після Волтера Бреннана, Кетрін Хепберн (у якої їх 4), Інгрід Бергман і Джека Ніколсона.

Під час виступу в Прінстонському університеті у 2006 році Стріп пояснила свій успіх тим, що всі ролі, які вона виконує, здаються "продовженням її самої".

Востаннє її бачили на театральній сцені у 2006 році, коли вона грала головну роль у постановці Громадського театру за пʼєсою Бертольда Брехта "Мати хоробрість і її діти" в Центральному парку Нью-Йорка.

Меріл Стріп цитується в ЗМІ як "краща актриса свого покоління".

У 2018 році вона подала заявку в Управління товарними знаками США на реєстрацію свого імені. Повідомляється, що подача заяви обійшлася їй у $ 275.

Справи сімейні

Чоловік Стріп — скульптор Дон Гаммер. Пара одружилася в 1978 році після шести місяців знайомства. У шлюбі народилися четверо дітей. Їхній старший, Генрі Вулф (який використовує тільки своє імʼя і по батькові), — музикант, а їхня молодша дочка Луїза — модель. Середні діти, Меймі і Грейс, пішли стопами матері. Меймі грала головну роль у шоу "Емілі Оуенс, доктор медицини", а Грейс зʼявлялася в таких популярних серіалах, як "Ньюзрум" і "Містер Робот".

У свої 72 роки актриса сповнена сил та енергії.

"Формула щастя й успіху полягає в тому, щоб бути насправді самим собою найяскравішим з можливих способів", — написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, Меріл Стріп зізналася, як була пригнічена, граючи жорстоку і прискіпливу Міранду Прістлі у відомому фільмі "Диявол носить Прада". Вона дала коротке інтервʼю на честь 15-річчя виходу картини в прокат.