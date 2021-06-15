Меріл Стріп розповіла, як страждала, зображуючи жорстоку Міранду Прістлі в "Диявол носить Прада"

Актриса зізналася, що була "пригнічена" і нещасна

71-річна актриса Меріл Стріп зізналася, як була пригнічена, граючи жорстоку і прискіпливу Міранду Прістлі у відомому фільмі "Диявол носить Прада". Вона дала коротке інтерв'ю на честь 15-річчя виходу картини в прокат. Про це пише Entertainment Weekly.

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Меріл блискуче зіграла безжальну редакторку, але розповіла, яких страждань їй це завдавало, адже насправді вона зовсім не така.

Щоб зрозуміти свою героїню, Меріл вирішила використовувати акторський прийом, який застосовують і інші актори, такі як Деніел Дей-Льюїс і Денніс Гоппер, — вона не виходила з образу Міранди Прістлі, навіть коли камера вимикалася.

[ + – ] Кадр з фільму

І це було дуже нелегко для привітної і компанійської Меріл, якій доводилося триматися відсторонено. "Це було жахливо! Я була нещасна. Усі інші базікали і жартували, проводили час разом, а я стирчала у своєму трейлері. Я говорила собі: "Ну, це ціна, яку ви платите за те, щоб бути босом!", — розповіла актриса. І зізналася, що це був останній раз, коли вона використовувала цей метод, щоб зануритися в роль.

Роль Міранди Прістлі стала однією з найбільш знакових ролей для триразової власниці "Оскара" і принесла їй чотирнадцяту номінацію на премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Нагадаємо, що всього в Меріл 21 номінація, що робить її рекордсменкою.

[ + – ] Кадр з фільму

У той же час 38-річна Енн Гетевей зізналася, що побоювалася своєї старшої колеги по знімальному майданчику.

"Я знаю, вона робила це для ролі, і я цінувала це. До того ж я завжди відчувала її турботу", — зізналася Енн.

А Емілі Блант, яка виконала роль другої секретарки Міранди — Емілі, зазначила, що "Міранда дає нам персонажа, яким багато хто прагне стати. Бути безкомпромісним, жорстким, справжнім, чесним, не викручуватися, щоб донести свою точку зору", — розповіла актриса.

[ + – ] Емілі Блант у "Диявол носить Прада"

Втім, сценаристи розповіли, що, працюючи над сценарієм, зіткнулися з тим, що багато хто зі світу моди, кого показали у фільмі, відмовлялися з ними говорити, побоюючись, що керівництво Vogue і сама Анна Вінтур, беззмінна його головна редакторка, занесуть їх у "чорний список". Втім, анонімно вони давали цінні поради.

"Зі мною розмовляв один чоловік, ім'я якого я ніколи не розголошу, він прочитав сценарій і сказав: "Люди в цьому фільмі дуже милі. Ніхто в цьому світі не буває таким милим". Після цього ми внесли поправки, зробивши всіх злішими", — розповіла Алін Брош Маккена, головна сценаристка фільму.

[ + – ] Актори фільму на прем'єрі

Виникли проблеми і з локаціями. "Met Ball означав, що Метрополітен-музей не хотів мати з нами нічого спільного; через Тиждень моди Браянт-Парк теж відмовився. Навіть у цих культових багатоквартирних будинках, де ми хотіли поселити Міранду, з нами не хотіли співпрацювати. Єдиний з Vogue, хто з нами співпрацював відкрито, був Джесс Гончор, художник-постановник, який пробрався в їхній офіс, щоб поглянути на кабінет Анни. І він відтворив його так точно, що Анна Вінтур, за чутками, відремонтувала свій після виходу фільму", — розповів Девід Франкель, режисер фільму.

[ + – ] Анна Вінтур у своєму кабінеті

Нагадаємо, фільм "Диявол носить Прада" вийшов у 2006 році. Він знятий за однойменною книгою Лорен Вайсбергер, яка розповідає про дівчину, котра потрапила на роботу в один з найбільш впливових модних журналів.

У журналі впізнається Vogue, а в Міранді Прістлі — його головна редакторка Анна Вінтур.