Мерил Стрип рассказала, как страдала, изображая жестокую Миранду Пристли в "Дьявол носит Прада"

Актриса призналась, что была "подавлена" и была несчастна

71-летняя актриса Мерил Стрип призналась, как была подавлена, играя жестокую и придирчивую Миранду Пристли в известном фильме "Дьявол носит Прада". Она дала короткое интервью в честь 15-летия выхода картины в прокат. Об этом пишет Entertainment Weekly.

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Мерил блестяще сыграла безжалостного редактора, но рассказала, какие страдания ей это причиняло, ведь на самом деле она совсем не такая.

Чтобы понять свою героиню, Мерил решила использовать актерский прием, который применяют и другие актеры, такие как Дэниэл Дэй Льюис и Деннис Хоппер, — она не выходила из образа Миранды Пристли даже когда камера выключалась.

[ + – ] Кадр из фильма

И это было очень нелегко для приветливой и компанейской Мерил, которой приходилось держаться отстраненно. "Это было ужасно! Я была несчастна. Все остальные болтали и шутили, проводили время вместе, а я торчала в своем трейлере. Я говорила себе: "Ну, это цена, которую вы платите за то, чтобы быть боссом!", — рассказала актриса. И призналась, что это был последний раз, когда она использовала этот метод, чтобы погрузиться в роль.

Роль Миранды Пристли стала одной из самых знаковых ролей для трехкратной обладательницы "Оскара" и принесла ей четырнадцатую номинацию на Премию Американской академии кинематографических искусств и наук. Напомним, всего у Мерил 21 номинация, что делает ее рекордсменкой.

[ + – ] Кадр из фильма

В то же время 38-летняя Энн Хэтэуэй призналась, что побаивалась своей старшей коллеги по съемочной площадке.

"Я знаю, она делала это для роли, и я ценила это. К тому же я всегда чувствовала ее заботу", — призналась Энн.

А Эмили Блант, которая исполнила роль второго секретаря Миранды – Эмили, отметила, что "Миранда дает нам персонажа, которым многие стремятся стать. Быть бескомпромиссным, жестким, настоящим, честным, не юлить, чтобы донести свою точку зрения", — рассказала актриса.

[ + – ] Эмили Блант в "Дьявол носит Прада"

Впрочем сценаристы поведали, что, работая над сценарием, столкнулись с тем, что многие из мира моды, показанного в фильме, отказывались с ними говорить, опасаясь, что руководство Vogue и сама Анна Винтур, бессменный его главный редактор, занесут их в "черный список". Впрочем, анонимно они давали ценные советы.

"Со мной разговаривал один человек, имя которого я никогда не разглашу, который прочитал сценарий и сказал: "Люди в этом фильме слишком милы. Никто в этом мире не бывает таким милым". После этого мы внесли поправки, сделав всех злее", — рассказала Алин Брош Маккена, главный сценарист фильма.

[ + – ] Актеры фильма на премьере

Возникли проблемы и с локациями. "Met Ball означал, что Метрополитен-музей не хотел иметь с нами ничего общего; из-за Недели моды Брайант-Парк тоже отказался. Даже в этих культовых многоквартирных домах, где мы хотели поселить Миранду, с нами не хотели сотрудничать. Единственный из Vogue, кто с нами сотрудничал открыто, был Джесс Гончор, художник-постановщик, который пробрался в их офис, чтобы взглянуть на кабинет Анны. И он воссоздал его так точно, что Анна Винтур, по слухам, отремонтировала свой после выхода фильма", — рассказал Дэвид Френкель, режиссер фильма.

[ + – ] Анна Винтур в своем кабинете

Напомним, фильм "Дьявол носит Прада" вышел в 2006 году. Он снять по одноименной книге Лорен Вайсбергер, которая рассказывает о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов.

В журнале угадывается Vogue, а в Миранде Пристли – его главный редактор Анна Винтур.