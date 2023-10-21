Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака (фото)

Несмотря на то, что супруги довольно давно решили жить отдельно, они намерены и дальше поддерживать друг друга. Причину своего расставания Дон и Мерил не озвучивают.

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74-летняя оскароносная актриса Мерил Стрип и ее 76-летний муж-скульптор Дон Гаммер расстались после 45 лет брака. Супруги уже более шести лет не живут вместе, сообщает Page Six со ссылкой на официальное заявление пары.

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Что стало причиной такого решения, ни Мерил, ни Дон не комментируют, держа личную жизнь подальше от прессы. Несмотря на расставание, супруги заявили, что хоть и выбрали жить отдельно, они продолжат заботиться друг о друге и сохранят теплые отношения. Более того, на днях Стрип появилась на церемонии вручения премии Princesa de Asturias Awards 2023 с обручальным кольцом.

Дон Гаммер всегда сопровождал супругу на красной дорожке Фото: Getty

История любви Стрип и Гаммера

Мерил и Дон познакомились через брата актрисы в 1978 году. Это произошло после того, как бойфренд Мерил и ее коллега Джон Казале скончался в марте 1978 года от рака легких. Стрип решила съехать с квартиры, где жила вместе с покойным, и брат с другом, которым оказался Гаммер, помогали найти ей новое жилье. Мерил и Дон сблизились, и он сдал ей в субаренду свою квартиру в Нью-Йорке. Пара начала обмениваться письмами, и вскоре дружба переросла во что-то более серьезное.

Уже в сентябре того же года Мерил вышла замуж за Дона. Свадьба состоялась в саду дома ее родителей. У них – четверо детей: Генри (43 года), Мейми (40 лет), Грейс (37 лет) и Луиза Джейкобсон (30 лет), а также пятеро внуков.

Последний раз с мужем на публике Стрип видели в 2018 году на церемонии вручения премии "Оскар".

Делясь секретами своего успешного брака, актриса говорила, что все дело – в "доброй воле и готовности прогибаться – и время от времени замолчать".

"Не существует никакого плана действий по созданию семьи: это всегда огромные переговоры. Но у меня есть целостная потребность работать и иметь в жизни огромные узы любви. Я не могу себе представить, как можно отказаться от одного ради другого", – подчеркивала Стрип.

Их дети также пошли по творческим стопам своих родителей. Так, Генри стал музыкальным исполнителем. Луиза известна по роли в сериале HBO Max "Позолоченный век". Мейми снималась в таких проектах, как "Изжога" и "Эмили Оуэнс", а доктор медицины Грейс появлялась в фильмах "Доктор Смерть", "Мистер Робот", а также в "Американской истории ужасов: Шоу уродов".

Мерил и Гаммер всегда поддерживали карьеру друг друга, и Дон на протяжении многих лет сопровождал жену на различных церемониях награждения, включая премии Оскар и BAFTA. За свою карьеру Стрип получила различные награды, в том числе восемь "Золотых глобусов", а также три "Оскара".

В 2012 году Мерил упомянула Дона в начале своей речи после того, как получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Железная леди":

"Я хочу поблагодарить Дона. Я хочу, чтобы он знал: все, что я ценю больше всего в нашей жизни, ты дал мне".

Ранее Фокус писал, как Мерил Стрип страдала, изображая жестокую Миранду Пристли в фильме "Дьявол носит Прада".