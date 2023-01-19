Меріл Стріп зіграє у третьому сезоні серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Яку роль може зіграти оскароносна акторка – поки тримають у секреті.

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73-річна американська акторка театру та кіно Меріл Стріп приєдналася до акторського складу серіалу Hulu "Вбивства в одній будівлі". Про це повідомив актор проєкту Стів Мартін, опублікувавши у своєму Twitter-акаунті фотографію зі знімального майданчика, де вже на всю роботу над третім сезоном.

"Зйомки третього сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі" почалися! Ось акторський склад, про який можна лише мріяти", — підписав знімок актор. На фотографії можна побачити його самого, Стріп, Мартіна Шорта, Селену Гомес та Пола Радда.

Також новиною про старт зйомок поділилася 30-річна акторка Селена Гомес. Вона опублікувала відео з колегами у своєму Instagram.

Яку роль виконає Меріл Стріп у шоу, наразі невідомо. Ця роль у серіалі стане першою для Стріп відтоді, як вона знялася у другому сезоні серіалу HBO "Велика маленька брехня" (2019 рік).

Нагадаємо, серіал "Вбивства в одній будівлі" знято у жанрі детективної комедії. Він розповідає про сусідів багатоквартирного будинку, захоплених історіями про кримінальні злочини. Перший сезон вийшов у серпні 2021 року та викликав великий резонанс. Пізніше серіал продовжили на другий та третій сезони.

Також Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо відмовився зніматися з оголеною Меріл Стріп у комедії "Не дивіться вгору".