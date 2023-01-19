Мэрил Стрип сыграет в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании"

Какую роль может сыграть оскароносная актриса – пока держат в секрете.

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73-летняя американская актриса театра и кино Мэрил Стрип присоединилась к актерскому составу сериала Hulu "Убийства в одном здании". Об этом сообщил актер проекта Стив Мартин, опубликовав в своем Twitter-аккаунте фотографию со съемочной площадки, где уже во всю работают над третьим сезоном.

"Съемки третьего сезона сериала "Убийства в одном здании" начались! Вот актерский состав, о котором можно только мечтать", — подписал снимок актер. На фотографии можно увидеть его самого, Стрип, Мартина Шорта, Селену Гомес и Пола Радда.

Также новостью о старте съемок поделилась и 30-летняя актриса Селена Гомес. Она опубликовала видео с коллегами в своем Instagram.

Какую роль исполнит Мерил Стрип в шоу, пока неизвестно. Эта роль в сериале станет первой для Стрип с тех пор, как она снялась во втором сезоне сериала HBO "Большая маленькая ложь" (2019 год).

Напомним, сериал "Убийства в одном здании" снят в жанре детективной комедии. Он повествует о соседях многоквартирного дома, увлеченных историями о криминальных преступлениях. Первый сезон вышел в августе 2021 года и вызвал большой резонанс. Позже сериал продлили на второй и третий сезоны.

Также Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо отказался сниматься с обнаженной Мерил Стрип в комедии "Не смотрите наверх".