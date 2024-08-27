Представник Меріл Стріп прокоментувала чутки про її новий роман (фото, відео)

Міріл Стріп і Мартін Шорт неодружені. Їхні приятельські стосунки багато хто вважає початком нового роману.

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Американська актриса Меріл Стріп та канадський комік Мартін Шорт появою на прем'єрі свого нового шоу у студії Paramount підігріли чутки про роман. Багато шанувальників вважають, що зірки можуть стати новою парою Голлівуду, пише Page Six.

Минулого тижня з'явилося відео, на якому колеги серіалу "У будівлі тільки вбивства" тримаються за руки. Їхня хімія за кадром змусила одного інсайдера, який був присутній на вечорі, заявити: "Це має бути більше, ніж просто "шоуменство". У цьому точно щось є... Вони увійшли, тримаючись за руки, і були в чудовому настрої, сміючись. Це було дуже мило.

Але пара залишила вечірку окремо. Журналісти звернулися до представника акторки з проханням прокоментувати стосунки 75-річної Стріп та 74-річного Шорта, який коротко відповів: "Вони просто друзі".

До представника Шорта також звернулися з таким проханням, але він не зв'язався з виданням. Мартін завжди захоплювався талантом Меріл і свій зв'язок з нею називав дружбою: "Я думаю, що це дружба, яка завжди міцнішає, якщо ти працюєш із кимось і любиш цю людину".

Відомо, що в жовтні минулого року Меріл Стріп офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Доном Гаммером. У пари четверо дітей: Генрі (44 роки), Мемі (41 рік), Грейс (38 років) та Луїзи (33 роки).

Мартін Шорт уже багато років неодружений, його дружина Ненсі Долман померла у 2010 році. Пара виховала трьох дітей: Кетрін (40 років), Олівер (38 років) та Генрі (35 років).

Раніше, 14 травня, Фокус писав про те, що Меріл Стріп у стильному вбранні з'явилася у Каннах. Легенда Голлівуду вразила присутніх своїм літнім образом.