Представитель Мерил Стрип прокомментировала слухи о ее новом романе (фото, видео)

Мерил Стрип и Мартин Шорт холосты. Их приятельские отношения многие считают началом нового романа.

Related video

Американская актриса Мерил Стрип и канадский комик Мартин Шорт появлением на премьере своего нового шоу в студии Paramount на подогрели слухи о романе. Многие поклонники считают, что звезды могут стать новой парой Голливуда, пишет Page Six.

На прошлой неделе появилось видео, на котором коллеги по сериалу "В здании только убийства" держатся за руки. Их химия за кадром заставила одного инсайдера, присутствовавшего на вечере, заявить: "Это должно быть больше, чем просто "шоуменство". В этом определенно что-то есть… Они вошли, держась за руки, и были в прекрасном расположении духа, смеясь. Это было очень мило".

Но пара покинула вечеринку по отдельности. Журналисты обратились к представителю актрисы с просьбой прокомментировать отношения 75-летней Стрип и 74-летнего Шорта, который коротко ответил: "Они просто друзья".

К представителю Шорта также обратились с подобной просьбой, но он не связался с изданием. Мартин всегда восхищался талантом Мерил и свою связь с ней называл дружбой: "Я думаю, что это дружба, которая всегда крепнет, если ты работаешь с кем-то и любишь этого человека".

Известно, что а октябре прошлого года Мерил Стрип официально развелась со своим мужем Доном Гаммером. У пары четверо детей: Генри (44 года), Мэми (41 год), Грейс (38 лет) и Луизы (33 года).

Мартин Шорт уже много лет холост, его жена Нэнси Долман умерла в 2010 году. Пара воспитала троих детей: Кэтрин (40 лет), Оливер (38 лет) и Генри (35 лет).

Ранее, 14 мая, Фокус писал о том, что Мерил Стрип в стильном наряде появилась в Каннах. Легенда Голливуда поразила присутствовавших своим летним образом.