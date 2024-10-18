75-летняя Мерил Стрип сходила на свидание (видео)

Ни Мерил, ни Майкл никак не комментируют свои отношения, оставляя публике право на домыслы.

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75-летняя голливудская кинолегенда Мерил Стрип доказывает, что даже в таком возрасте личная жизнь может быть яркой и насыщенной. Звезду заметили на свидании с актером и коллегой по сериалу "Убийства в одном здании", 74-летним Мартином Шортом. Пара посетила итальянский ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, Калифорния. Они улыбались, мило беседовали и выглядели очень радостными, пишет Page Six.

Для выхода Стрип выбрала сине-белую блузку, темно-синие брюки и удобную обувь кремового цвета. Шорт надел серый костюм, белую рубашку на пуговицах и черные кроссовки.

После ужина они вместе уехали в белом седане Мерил, которая была за рулем, а Мартин удобно расположился на пассажирском переднем сиденьи.

Слухи о романе актеров появились после того, как их сфотографировали вместе на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2024 году. Тогда представитель звезд утверждал, что они "просто друзья".

Позже Шорт подогрел интерес публики, заявив Биллу Махеру в его подкасте "Club Random", что они с Мэрил "очень близкие друзья".

Пара никак не комментировала свои отношения, однако часто вместе ужинали и посещали бродвейские шоу.

Совсем недавно их видели держащимися за руки на премьере нового сезона шоу Hulu "Убийства в одном здании", где также снимались Селена Гомес и Стив Мартин.

По словам инсайдеров, Стрип и Шорт оставались близки, находясь в театре, и их "близкая дружба" была заметна, поскольку они оставались рядом друг с другом всю ночь.

"Они вошли, держась за руки, и были в прекрасном расположении духа, смеясь. Это было очень мило. Это должно быть больше, чем просто "шоуменство". В этом определенно что-то есть", – говорят источники.

В октябре 2023 года Стрип сообщила, что в 2017 году рассталась со своим мужем Доном Гаммером, с которым была в браке более 40 лет.

Майкл Шорт был женат на Нэнси Долман в течение трех десятилетий, пока она не умерла в 2010 году.

Ранее Фокус писал, что младшая дочь Мерил Стрип совершила каминг-аут.