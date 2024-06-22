Мерил Стрип – 75. Почему среди 70 фильмов нет плохих ролей: от жены сталевара — до баронессы

22 июня – юбилей у самой виртуозной и титулованной звезды Голливуда – Мерил Стрип.

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Мерил Стрип – феномен. Среди женщин – ей нет равной, как актрисе. Среди мужчин – равный ей, пожалуй, только Джек Николсон. Мерил Стрип — трехкратная обладательница премии "Оскар", у нее 21 номинация за актерскую работу — это рекорд как среди женщин, так и среди мужчин. У нее 70 фильмов, но при этом нет плохих ролей. Во-первых, она переборчива, ее называют "самой интеллектуальной актрисой Голливуда", во-вторых она может сыграть кого угодно. Почему? Потому, что мифологически внутри нее – лиса. В любой мифологии – это хитрющее животное, которое умеет нравится, прикидываться какой угодно – от добро-мягкой, до жестко-злобной. И обратно. Это животное – сплошная трансформация, как и Мерил Стрип, которая может убедительно сыграть и жену сталевара и баронессу. Фокус расскажет об особенностях этой уникальной актрисы.

В японской мифологии лиса особо почитается, ее называют кицунэ – это оборотень, обладающий сверхъестественными способностями, часто играющий роль трикстера ( плут, посредник, ловкач, преодолевающий любые границы), который может превращаться в других животных и в человека. Однако и в других культурах лисица примерно тоже самое: во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах — это Лис Ренар. "Бесподобный мистер Фокс" режиссера Уэса Андерсона, снятый по сказке английского классика Роальда Даля – все он же. Как вы думаете, кого озвучивала Мерил Стрип в мульте Андерсона? Конечно, Миссис Фокс. Лиса — это идеальное мифологическое животное для актрисы. Из советских актрис – такая — Алиса Фрейндлих.

Кредо: изменчивость и убедительность

Нет, они не секс-звезды (это – за Кошками), но обаять могут любого. Их героини всегда убедительны – говорят ли они правду или лгут. О, эти пронзительные, прозрачные глаза! То сделает одно, то противоположное – и оба раза, не моргнув. Спектр эмоций – максимально широк. Примеры?

Бесполезно выбирать топ-5 фильмов со Стрип – у нее хороших десятки ( ну если только номинаций на "Оскар" больше двадцати) – это просто будут чьи-то вкусовые предпочтения. Выделю несколько.

Отметим, что в начале своей карьеры Мэрил покорила театральные подмостки. Критики сразу о ней писали: "Стрип — лучшая актриса всех времен. Навсегда" (кинокритик Дан Жарден). "Мерил Стрип, давно признанная за ее перевоплощения на сцене нью-йоркских театров, показала сокрушительную актерскую игру" (Винсент Кэнби, The New York Times). И это он всего лишь о ее небольшой роли – жены сталевара Линды в "Охотнике за оленями" (1978). Как сама Мерил говорила об авторах фильма "им была нужна девушка между двумя парнями, и ею стала я".

В Линду влюбляется лидер компании друзей-рабочих, которого играет Роберт Де Ниро, хотя она девушка персонажа Кристофера Уокена. Мерил тут "просто хорошая женщина". Но сколько в ней — обаяния. Она – красавица. Нет, она не бесподобна физически – просто что-то светится в ее глазах и внутри нее – что глаз не оторвать.

Мерил согласилась на роль, потому что ее умирающий муж-актер Джон Казале в этом фильме был занят. И сразу же ей выпала за роль Линды — первая номинация на "Оскар".

Мерил Стрип - мифологически лиса. Актриса получает свой первый Оскар в 1980

А вот в "Крамер против Крамера" (1979) с Дастином Хоффманом – она уже на всю катушку развернула свой талант. Они играли расстающихся супругов. У них – общий сын.

Сначала героиня Стрип Джоанна ушла – ей казалось, что она не развивается в домашнем окружении. Рекламщик Тед в лице Хоффмана вынужден сам воспитывать сына, вредя своей карьере ( точно как Новосельцев-Мягков в "Служебном романе", 1977, где играет Алиса Фрейдлих, поражая своими трансформациями: из дурнушки-начальницы – в шефиню-красавицу).

Джоанна бросает семью и уезжает в другой город – "развиваться". Прошел год. Тед с большими трудностями справляется с ролью отца-одиночки. Потом Джоанна поняла, что очень скучает по сыну. Она возвращается и неожиданно просит Теда отдать ей сына, которого, видите ли, уже "готова воспитывать самостоятельно". Взбешенный Тед уходит, разбив бокал.

Джоанна подает в суд. Оба адвоката ведут себя мерзко — ради выигрыша своей стороны. Тед проигрывает. Мальчика отдадут матери. Оба они, папа и сын, в шоке. Теду можно теперь встречаться с сыном только по выходным.

И вот кульминационная сценка – Джоанна неожиданно приходит к ним домой. И говорит, что не может просто так забрать сына. Поглядите этот эпизод – не рыдает на нем только камень. При чем, в финале своей пронзительной речи она в слезах внезапно говорит Теду: "Как я выгляжу?" И на его "Великолепно!" Джоанна-Мерил ослепительно просияла: солнце сквозь слезы! Ее трансформации мгновенны!

Эпизод из "Крамер против Крамера" (1979)

Рыдал весь СССР – фильм был закуплен в прокат. Рыдали все Соединенные Штаты Америки. Лента при бюджете $ 8 млн стала самым кассовым фильмом года, собрав $ 173 млн. Картина получила 9 номинаций на "Оскар", выиграла 5 в том числе "Лучший фильм года".

Гений Хоффман сам известен своими вмешательствами в сценарий и бесконечными импровизациями. А тут этим же самым отличалась Стрип. Чем конкретно его стала очень раздражать. Говорят, чуть не поубивали друг друга. Но в результате – Дастин получил "Оскар" за "лучшую главную мужскую роль", а Мерил "за лучшую женскую роль второго плана". Всем — по прянику.

Железные Лисицы

Из жен сталеваров и домохозяек Мерил Стрип легко перевоплощается в датскую баронессу Карен фон Бликсен-Финеке в драме Сидни Поллака "Из Африки" (1985, "Оскар" за лучший фильм). А затем блестяще играет в ленте "Железная Леди" (2011) – уже целого премьер-министра — Маргарэт Тэтчер. Вот характерный эпизод.

Героиня Мерил резко отвечает Госсекретарю США Александру Хейгу, который специально прибыл в Англию, чтобы убедить Маргарэт не ввязываться в Фолклендскую войну (1982) "из-за горстки островов за тысячу миль". Она твердо говорит почему война за Фолклендские острова с Аргентиной необходима: "Я тоже сражалась каждый день в своей жизни. И много мужчин не воспринимало меня всерьез. И аргентинцы допустили туже ошибку. Они будут об этом горько сожалеть…." Пауза. И совершенно другим — "ласкающим" тоном: "Ну что я поухаживаю за вами (удивленное лицо секретаря)? Чай, Эл, какой вы пьете с молоком или черный?" Невозможно противиться харизме этой Железной Лисы!

Конечно, Мэрил получает премию "Оскар", а фильм при бюджете $ 13 млн. собрал $ 115 млн. И, заметьте, это тот самый нечастый случай, когда в английском фильме британку, да еще премьера играет – американка. Но, конечно, Стрип – исключение во всех смыслах.

Фильм "Железная леди (2011). Эпизод с Госсекретарем США на 1 часе 43 минуты. .

Конечно, нельзя не отметить культовую комедийную драму и ее персонажа в "Дьявол носит Prada" (2006) — главреда крупного журнала мод Миранду Пристли — и взаимоотношения с секретаршей. Прототипом Миранды была Анна Винтур, редактор Vogue. Тут персонаж Стрип – стальнее Железной Леди – аж искры сыпятся! Она предельно жесткая – до цинизма – но, конечно, профи – с большой буквы. Вот выволочка, которую она устроила своей новенькой секретарше за то, что та назвала модную одежду "одинаковыми тряпками".

"Дьявол носит Prada" Эпизод с "тряпками".

Однако, когда в финале девушка, многому научившись, все-таки уходит от нее – Миранда провожает ее пусть холодной, но улыбкой: она уважает Личность.

Самая…смешная

А в фильме-мюзикле по песням АВВА она играет некую Донну Шеридан. На свою свадьбу ее дочь Софи, случайно узнав из дневника матери имена трех ее давних любовников, пригласила всех трех кавалеров, зная, что один из них – точно отец. Вот это настоящая Лиса — морочить голову трем (!) мужчинам. Дальше идет череда пикантных и забавных ситуаций, но главное: трансформация Донны а ля Золушка: из забитой хозяйственной текучкой женщины – в королеву бала!

При таком огромном количестве драматических ролей Мерил Стрип умудрилась стать самой коммерчески успешной комедийной актрисой мира: лента при бюджете $ 52 млн собрала $ 609 млн.

Трейлер комедии-мюзикла "Мамма Mia!"

Известно, что после сорока в Голливуде у актеров загибается карьера, но только не у Лисы-Мерил Стрип. Она по прежнему в обойме и интересна публике: крайняя лента пока в ее фильмографии 2023 года. Почему? Потому что формула актрисы: человек-лиса – патовая ситуация – неожиданные превращения, которые всякий раз поражают зрительское воображение. И вот это последнее качество, по-видимому, будет востребовано всегда.