69-летний Кэвин Костнер поделился планами на личную жизнь после развода

Актер тяжело пережил развод с Кристин Баумгартнер, на которой был женат два десятилетия. Однако сейчас он признается, что открыт для новых отношений.

Американский актер и кинорежиссер Кевин Костнер после развода с Кристин Баумгартнер после почти 20 лет брака не оставляет надежды, что еще найдет свою любовь. Об этом 69-летняя звезда рассказал в интервью журналу People и ответил на слухи о романе с певицей Джуэл.

По словам актера, он "не позволит ничему ожесточить его сердце".

Когда его спросили о том, как он живет после того, как его бывшая, родившая ему троих детей, подала на развод в мае 2023 года, Кевин ответил:

"Просто сделайте это. Вы просто продолжаете говорить, вы продолжаете заниматься детьми, вы продолжаете интересоваться тем, что им интересно. Мне пришлось".

Актер развелся с женой Кристин Баумгартнер после почти 20 лет брака Фото: Getty Images

Костнер не считает свой возраст помехой для новых отношений.

"Да, я думаю, что каждый хотел бы быть влюбленным. С этим связано такое хорошее чувство. Возможно, это придется определить по-другому. Но да, мне нравится идея такой возможности", – подчеркнул актер.

Пока что он решил сосредоточиться на работе и всю свободную энергию направил на вестерн "Горизонт: Американская сага", дебютный фильм в его предстоящей четырехсерийной киноэпопее. Он не только стал режиссером, сценаристом и продюсером картины, но и сыграл в нем главную роль. Картина выходит в широкий прокат 28 июня, но уже была показана на Каннском кинофестивале, где сорвала продолжительные овации.

Кевин Костнер не смог сдержать слез во время оваций его фильму в Каннах Фото: Скрин видео

Кроме работы, главным приоритетом Костнера остаются дети, которыз него семь

Он также сказал, что его главным приоритетом остаются дети. Баумгартнер родила ему Кейдена (17 лет), Хейса (15 лет) и дочь Грейс (14 лет). Также у него есть 40-летняя дочь Энни, 37-летняя Лили, 36-летний Джо и 27-летний Лиам.

"Я до сих пор учу своих детей. И, кстати, я все еще учусь", – отметил он.

Костнер опроверг слухи о его романе с Джуэл. Однако раньше их видели вместе на День Благодарения, а затем сфотографировали на благотворительном мероприятии на Британских Виргинских островах в конце прошлого года.

Певица Джуэл

"Она особенная, и я не хочу, чтобы эти слухи разрушили нашу дружбу, потому что это то, что у нас есть. Она особенная для меня. Она достаточно красива, чтобы с ней можно было пойти на свидание", – объяснил Кевин.

Ранее Фокус писал, что Кевин Костнер рассказал о тайной встрече с принцем Уильямом.