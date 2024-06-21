69-летний Кэвин Костнер поделился планами на личную жизнь после развода
Актер тяжело пережил развод с Кристин Баумгартнер, на которой был женат два десятилетия. Однако сейчас он признается, что открыт для новых отношений.
Американский актер и кинорежиссер Кевин Костнер после развода с Кристин Баумгартнер после почти 20 лет брака не оставляет надежды, что еще найдет свою любовь. Об этом 69-летняя звезда рассказал в интервью журналу People и ответил на слухи о романе с певицей Джуэл.
По словам актера, он "не позволит ничему ожесточить его сердце".
Когда его спросили о том, как он живет после того, как его бывшая, родившая ему троих детей, подала на развод в мае 2023 года, Кевин ответил:
"Просто сделайте это. Вы просто продолжаете говорить, вы продолжаете заниматься детьми, вы продолжаете интересоваться тем, что им интересно. Мне пришлось".
Костнер не считает свой возраст помехой для новых отношений.
"Да, я думаю, что каждый хотел бы быть влюбленным. С этим связано такое хорошее чувство. Возможно, это придется определить по-другому. Но да, мне нравится идея такой возможности", – подчеркнул актер.
Пока что он решил сосредоточиться на работе и всю свободную энергию направил на вестерн "Горизонт: Американская сага", дебютный фильм в его предстоящей четырехсерийной киноэпопее. Он не только стал режиссером, сценаристом и продюсером картины, но и сыграл в нем главную роль. Картина выходит в широкий прокат 28 июня, но уже была показана на Каннском кинофестивале, где сорвала продолжительные овации.
Кроме работы, главным приоритетом Костнера остаются дети, которыз него семь
Он также сказал, что его главным приоритетом остаются дети. Баумгартнер родила ему Кейдена (17 лет), Хейса (15 лет) и дочь Грейс (14 лет). Также у него есть 40-летняя дочь Энни, 37-летняя Лили, 36-летний Джо и 27-летний Лиам.
"Я до сих пор учу своих детей. И, кстати, я все еще учусь", – отметил он.
Костнер опроверг слухи о его романе с Джуэл. Однако раньше их видели вместе на День Благодарения, а затем сфотографировали на благотворительном мероприятии на Британских Виргинских островах в конце прошлого года.
"Она особенная, и я не хочу, чтобы эти слухи разрушили нашу дружбу, потому что это то, что у нас есть. Она особенная для меня. Она достаточно красива, чтобы с ней можно было пойти на свидание", – объяснил Кевин.
Ранее Фокус писал, что Кевин Костнер рассказал о тайной встрече с принцем Уильямом.