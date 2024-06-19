Кевин Костнер рассказал о тайной встрече с принцем Уильямом

Костнер планировал снять принцессу Диану в продолжении фильма "Телохранитель". Она согласилась, но погибла буквально на следующий день после того, как был закончен первый вариант сценария.

69-летний американский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант Кевин Костнер, отмеченный двумя "Оскарами", признался, что изначально планировал сделать второй фильм "Телохранитель" и снять в нем принцессу Диану. Реализации этого плана помешала ее гибель в автокатастрофе в 1997 году. Об этом он рассказал в интервью People, став героем номера.

По словам Костнера, после того, как он пригласил принцессу Уэльскую в продолжение блокбастера Мика Джексона "Телохранитель" 1992 года, собравшего в прокате $ 411 миллионов, у него был "очень приятный разговор" с Уильямом, сыном Дианы.

"Я собирался сделать второй фильм "Телохранитель". На самом деле это было очень тихое движение по рельсам, потому что я так действую. Я действительно держу все при себе. Вот почему, когда наконец выяснилось, что принцесса Диана, возможно, собирается это сделать, мы поговорили. Это было так мило, и именно Сара, герцогиня Йоркская, все это устроила. Сара была очень крутой, хотя могла бы сказать: "Ну, я тоже принцесса! А что насчет меня?"", – вспоминает актер.

Однако осуществиться этим планам было не суждено, потому что принцесса погибла на следующий день после того, как был закончен первый вариант сценария.

Эта смерть так потрясла Костнера, что он отказался от работы над фильмом.

Спустя годы Костнер оказался в Англии, и люди из окружения принца Уэльского обратились к нему с просьбой о встрече от имени будущего короля.

"Я никогда не говорил об этом. Но я могу, потому что я его очень уважаю. Я думаю, что это достойная история о нем. Мы встретились в этой комнате. Там были только мы, я уверен, что кто-то ждал снаружи. Но это был просто человек, которого я встретил. Больше никого не было. Он подошел, мы сели, пожали друг другу руки, и первой фразой, которую он произнес, было: "Знаешь, ты нравился моей маме", – продолжил Кевин.

Принц Уильям с принцессой Дианой и королевой-матерью

Покраснев, он ответил принцу "Я знаю", и они беседовали около получаса.

"Я никогда не скажу, о чем мы говорили, но это было очень приятно. И мы просто поболтали и оба оторвались. И мы никогда не становились друзьями по переписке и не делали ничего подобного. Но у меня остались приятные воспоминания о том, кем он был, как ко мне обращался и о чем мы говорили", – подчеркнул он.

Недавно Костнер представил свой вестерн "Горизонт: Американская сага" с бюджетом в $100 миллионов, состоящий из двух частей. В будущем режиссер хочет расширить его до четырех частей.

Кевин потратил $38 миллионов из собственных денег и заложил недвижимость на берегу моря в Санта-Барбаре, чтобы помочь профинансировать историю, рассказывающую о жизни до и после Гражданской войны.

"Так много вещей было в движении. У меня были деньги, эти фильмы были готовы, над ними работало 300 или 400 человек. Если вы попали в шторм, и вы единственный на палубе, кто держит штурвал, и вы просто пытаетесь вытереть глаза дождевой и соленой водой, вы не сможете отпустить штурвал. Я просто не мог отпустить руль", – отметил он, добавив, что азартная игра заключается в том, чтобы игнорировать то, что шепчет сердце.

Костнер написал сценарий, режиссировал и продюсировал фильм, сыграв в нем главную роль Хейса Эллисона. Картина "Горизонт: Американская сага" получила семиминутные овации на Каннском кинофестивале 19 мая, что заставило Кевина расплакаться.

Ранее Фокус писал, что Кевин Костнер был "разбит" из-за развода с Кристин Баумгартнер.