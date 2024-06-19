Кевін Костнер розповів про таємну зустріч із принцом Вільямом

Костнер планував зняти принцесу Діану в продовженні фільму "Охоронець". Вона погодилася, але загинула буквально наступного дня після того, як був закінчений перший варіант сценарію.

69-річний американський актор, кінорежисер, кінопродюсер і музикант Кевін Костнер, відзначений двома "Оскарами", зізнався, що спочатку планував зробити другий фільм "Охоронець" і зняти в ньому принцесу Діану. Реалізації цього плану завадила її загибель в автокатастрофі 1997 року. Про це він розповів в інтерв'ю People, ставши героєм номера.

За словами Костнера, після того, як він запросив принцесу Уельську в продовження блокбастера Міка Джексона "Охоронець" 1992 року, що зібрав у прокаті $411 мільйонів, у нього була "дуже приємна розмова" з Вільямом, сином Діани.

"Я збирався зробити другий фільм "Охоронець". Насправді це був дуже тихий рух по рейках, тому що я так дію. Я дійсно тримаю все при собі. Ось чому, коли нарешті з'ясувалося, що принцеса Діана, можливо, збирається це зробити, ми поговорили. Це було так мило, і саме Сара, герцогиня Йоркська, все це влаштувала. Сара була дуже крутою, хоча могла б сказати: "Ну, я теж принцеса! А що щодо мене?""" — згадує актор.

Однак здійснитися цим планам не судилося, бо принцеса загинула наступного дня після того, як було закінчено перший варіант сценарію.

Ця смерть так вразила Костнера, що він відмовився від роботи над фільмом.

Через роки Костнер опинився в Англії, і люди з оточення принца Уельського звернулися до нього з проханням про зустріч від імені майбутнього короля.

"Я ніколи не говорив про це. Але я можу, тому що я його дуже поважаю. Я думаю, що це гідна історія про нього. Ми зустрілися в цій кімнаті. Там були тільки ми, я впевнений, що хтось чекав зовні. Але це була просто людина, яку я зустрів. Більше нікого не було. Він підійшов, ми сіли, потиснули один одному руки, і першою фразою, яку він вимовив, було: "Знаєш, ти подобався моїй мамі", — продовжив Кевін.

Принц Вільям із принцесою Діаною та королевою-матір'ю

Почервонівши, він відповів принцу "Я знаю", і вони розмовляли близько півгодини.

"Я ніколи не скажу, про що ми говорили, але це було дуже приємно. І ми просто поговорили і обидва відірвалися. І ми ніколи не ставали друзями за листуванням і не робили нічого подібного. Але в мене залишилися приємні спогади про те, ким він був, як до мене звертався і про що ми говорили", — підкреслив він.

Нещодавно Костнер представив свій вестерн "Горизонт: Американська сага" з бюджетом у $100 мільйонів, що складається з двох частин. У майбутньому режисер хоче розширити його до чотирьох частин.

Кевін витратив $38 мільйонів із власних грошей і заклав нерухомість на березі моря в Санта-Барбарі, щоб допомогти профінансувати історію, що розповідає про життя до і після Громадянської війни.

"Так багато речей було в русі. У мене були гроші, ці фільми були готові, над ними працювало 300 або 400 осіб. Якщо ви потрапили в шторм, і ви єдиний на палубі, хто тримає штурвал, і ви просто намагаєтеся витерти очі дощовою і солоною водою, ви не зможете відпустити штурвал. Я просто не міг відпустити кермо", — зазначив він, додавши, що азартна гра полягає в тому, щоб ігнорувати те, що шепоче серце.

Костнер написав сценарій, режисирував і продюсував фільм, зігравши в ньому головну роль Гейса Еллісона. Картина "Горизонт: Американська сага" отримала семихвилинні овації на Каннському кінофестивалі 19 травня, що змусило Кевіна розплакатися.

Раніше Фокус писав, що Кевін Костнер був "розбитий" через розлучення з Крістін Баумгартнер.