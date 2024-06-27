Израиль может передать Украине до 8 систем Patriot: США ведут переговоры, — FT

По данным источников британской газеты, Киев может получить израильские батареи ПВО, которым более 30 лет и которые военные планируют вывести из эксплуатации. Соглашение пока не завершено.

Related video

Соединенные Штаты, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с процессом.

Соглашение, вероятно, будет предусматривать, что ракетные комплексы сначала будут отправлены из Израиля в США, а уже потом — в Украину.

Журналисты отмечают, если переговоры будут успешными, то это ознаменует изменение отношений Израиля с Москвой. А также будет означать существенные изменения в обороноспособности Украины. Сейчас официальный Киев имеет по меньшей мере четыре системы Patriot, которые поставляют как США, так и Германия.

В апреле Израиль заявил, что начнет выводить из эксплуатации восемь батарей ПВО, которым уже более 30 лет, и заменит их на более современные системы. Однако из-за опасений возможной эскалации конфликта с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла" этот процесс пока не стартовал.

Известно, что Израиль с осторожностью относится к тому, чтобы принять чью-то сторону в войне России против Украины. В том числе и из-за влияния Москвы в Сирии, где израильские военно-воздушные силы часто действуют против иранских прокси-сил.

В то же время официальные лица США пытались убедить правительство Беньямина Нетаньяху, что все более тесные связи России с Ираном, в частности в сфере военного сотрудничества, вызывают более насущную обеспокоенность.

Источники FT сообщают о переговорах по поводу передачи Patriot между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан по крайней мере дважды общался по этому вопросу с Андреем Ермаком, руководителем Офиса президента Украины.

"Украина продолжает работать с разными странами мира над получением дополнительных систем Patriot", — сказал Кулеба в комментарии журналистам, но не подтвердил факт переговоров.

Белый дом и правительство Украины отказались комментировать эту информацию. Офис премьер-министра Израиля перенаправил запросы в министерство обороны.

Что известно об израильских Patriot

Израильские батареи M901 PAC-2 являются более старыми, чем системы Patriot, которые имеет Украина, но они полностью совместимы с более новыми моделями. Кроме того, Израиль имеет значительные запасы ракет-перехватчиков, которые также необходимы Киеву.

Аналитики также отметили, что старые израильские ракеты-перехватчики имеют большую дальность и более мощную боеголовку, чем новая модель PAC-3. Это делает их особенно эффективными для перехвата российских истребителей.

Напомним, издание Financial Times писало, что США объявили о приостановке поставок ракет-перехватчиков Patriot другим странам, чтобы предоставить приоритет поставкам в Украину.

20 июня Румыния одобрили передачу Украине системы ПВО Patriot. Президент Клаус Йоханнис сообщил, что Высший совет национальной обороны Румынии принял это решение после анализа состояния и важности имеющихся систем ПВО.