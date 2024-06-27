Ізраїль може передати Україні до 8 систем Patriot: США ведуть переговори, — FT

За даними джерел британської газети, Київ може отримати ізраїльські батареї ППО, яким понад 30 років і які військові планують вивести з експлуатації. Угода наразі не завершена.

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Сполучені Штати, Ізраїль та Україна ведуть переговори щодо постачання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot. Про це пише Financial Times з посиланням на п'ять джерел, знайомих із процесом.

Угода, ймовірно, передбачатиме, що ракетні комплекси спочатку будуть відправлені з Ізраїлю до США, а вже потім — до України.

Журналісти зазначають, якщо переговори будуть успішними, то це ознаменує зміну відносин Ізраїлю з Москвою. А також означатиме суттєві зміни в обороноздатності України. Наразі офіційний Київ має щонайменше чотири системи Patriot, які постачають як США, так і Німеччина.

У квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім батарей ППО, яким вже понад 30 років, та замінить їх на більш сучасні системи. Однак через побоювання можливої ​​ескалації конфлікту з підтримуваним Іраном угрупуванням "Хезболла" цей процес поки не стартував.

Відомо, що Ізраїль з обережністю ставиться до того, аби прийняти чиюсь сторону у війні Росії проти України. Зокрема і через вплив Москви в Сирії, де ізраїльські військово-повітряні сили часто діють проти іранських проксі-сил.

Водночас офіційні особи США намагалися переконати уряд Беньяміна Нетаньяху, що дедалі тісніші зв’язки Росії з Іраном, зокрема у сфері військового співробітництва, викликають більш нагальну стурбованість.

Джерела FT повідомляють про переговори з приводу передачі Patriot між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван принаймні двічі спілкувався з цього питання з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента України.

"Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot", — сказав Кулеба в коментарі журналістам, але не підтвердив факт переговорів.

Білий дім та уряд України відмовилися коментувати цю інформацію. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю перенаправив запити до міністерства оборони.

Що відомо про ізраїльські Patriot

Ізраїльські батареї M901 PAC-2 є старішими за системи Patriot, які має Україна, але вони повністю сумісні з новішими моделями. Крім того, Ізраїль має значні запаси ракет-перехоплювачів, які також необхідні Києву.

Аналітики також зазначили, що старі ізраїльські ракети-перехоплювачі мають більшу дальність і потужнішу боєголовку, ніж нова модель PAC-3. Це робить їх особливо ефективними для перехоплення російських винищувачів.

Нагадаємо, видання Financial Times писало, що США оголосили про призупинення постачання ракет-перехоплювачів Patriot іншим країнам, аби надати пріоритет постачанню в Україну.

20 червня Румунія схвалили передачу Україні системи ППО Patriot. Президент Клаус Йоганніс повідомив, що Вища рада національної оборони Румунії ухвалила це рішення після аналізу стану і важливості наявних систем ППО.