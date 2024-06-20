"Через значне погіршення безпекової ситуації": Румунія передає Україні систему Patriot

Бухарест прийняв рішення безоплатно передати Києву одну батарею ППО. Натомість Румунія просить членів НАТО, зокрема США, надати їй аналогічну або еквівалентну систему.

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Україна отримає ще одну систему Patriot. Вища рада національної оборони Румунії під головуванням президента Клауса Йоганніса схвалила передачу Києву системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив сайт президента Румунії у четвер, 20 червня.

Зазначається, що Міноборони Румунії представило детальний аналіз ситуації щодо стану, використання та важливості чотирьох систем Patriot, а також аналіз того, як може змінитися ситуацію через можливу передачу одного зенітного комплексу Україні.

"Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", — йдеться у повідомленні.

У заяві додали, що ця передача здійснюється за умови, що Бухарест продовжує переговори з членами Альянсу, особливо із США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи, яка відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору.

Нагадаємо, 20 червня повідомлялося, що Румунія, ймовірно, виступить проти передачі Україні системи Patriot. Це пояснювалось ризиком того, що Бухарест не отримає відповідної заміни.

Відомо, що наразі країна має дві активні системи Patriot. Третю чекає до кінця 2024 року, а четверту — на початку 2025-го.

Financial Times писало, що Сполучені Штати загальмують контракти інших держав на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них до тих пір, поки потреби Києва у захисті неба не будуть задоволені.