Міноборони Румунії не підтримує відправлення Patriot в Україну, але є один нюанс

За даними румунських журналістів, Бухарест уже отримав дві системи й очікує на постачання ще трьох із семи, які було замовлено 2017 року на суму 3,9 мільярда доларів.

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20 червня Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) збереться для обговорення можливості передачі Україні ракетної системи Patriot. Міністерство оборони країни виступає проти цього кроку. Про це пише видання Romania Insider.

Рішення про можливу передачу однієї з систем Patriot Україні ґрунтуватиметься на звіті Міністерства оборони про доцільність такого кроку. Згідно з інформацією румунського телеканалу Digi24, у цій доповіді міститься висновок, що Румунії не слід передавати ракетну систему. Такий висновок було зроблено після консультацій з армійськими генералами.

У доповіді підкреслюється, що існує ризик того, що Румунія не отримає назад систему, передану в зону бойових дій, де українські військові позиції та об'єкти часто піддаються атакам російської артилерії та авіації.

Минулого місяця, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, президент Клаус Йоганніс зізнався, що обговорював із Джо Байденом можливість передачі системи Patriot Україні. Однак 22 травня він зазначив, що остаточне рішення ухвалять у Вищій раді нацоборони, і попередив, що вважає неприйнятним, щоб Румунія залишилася без системи протиракетної оборони.

Проблеми з Patriot у Румунії

Як повідомив місцевий телеканал Digi24, минулого тижня друга румунська система ППО Patriot була визнана готовою до бою після успішного перехоплення цілі, що імітує крилату ракету, під час бойових навчань на Чорноморському узбережжі. Румунія вже отримала дві системи й очікує ще три із семи, які були замовлені у 2017 році на суму 3,9 мільярда доларів США.

При цьому перша система Patriot була введена в експлуатацію в листопаді минулого року. Тоді "технічна проблема" завадила проведенню навчань, під час яких відбулися перші реальні стрільби зенітними ракетами Patriot румунської армії. Зокрема, за словами командира 74-го полку Patriot, "зв'язок" між кабіною управління пуском і однією з пускових установок було втрачено. Система Patriot автоматично перемикнула запуск на іншу пускову установку, а не на ту, яка була спочатку запропонована. Ніхто з офіційних осіб не сказав, чи була "втрата зв'язку" спричинена несправністю зенітної системи, чи людським фактором.

Нагадаємо, 19 повідомлялося, що попри укладені домовленості, США відмовилися від постачання ракет Patriot для протиповітряної оборони Швейцарії. Пріоритет було віддано Україні.

Раніше, 13 червня глава Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра заявив, що Варшава не передаватиме Україні комплекси Patriot, оскільки країна сама потребує надійного захисту.