США перенаправлять замовлені іншими країнами ППО Patriot до України, – Financial Times

Вироблені в США системи Patriot є найсучаснішою зброєю ППО Вашингтона. На виконання замовлення вже чекають Польща, Румунія, Німеччина та Італія.

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Уряд Сполучених Штатів має намір зупинити всі відкриті замовлення на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі, доки Україна не матиме достатньо для захисту від повітряних атак Росії. Про це пише британська газета Financial Times.

Видання інформує, що троє людей, які знають про це рішення, сказали, що про цей крок буде оголошено вже в четвер.

Минулого тижня в Італії президент Джо Байден заявив, що він отримав зобов’язання щодо постачання Україні додаткових систем ППО. Це включатиме ракетні батареї Patriot.

Байден сказав, що п’ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставок американських систем, доведеться почекати, оскільки "все, що у нас є, піде в Україну, поки не будуть задоволені їхні потреби".

Також Байден додав, що Київ почне отримувати більше систем "відносно швидко".

Оголошення США щодо систем протиповітряної оборони для України гарантує, що Київ отримає системи Patriot, необхідні для захисту своїх міст і критичної інфраструктури, повідомили Financial Times двоє людей, які знають про це рішення.

Польща, Румунія, Німеччина та Італія входять до числа європейських країн, які мають відкриті замовлення на системи Patriot. До того ж коаліція країн НАТО в січні замовила додаткові 1000 ракет.

Водночас Іспанія, Греція та Румунія мають на озброєнні Patriot, але відмовилися дозволити передачу пускових систем Україні. Польща заявила, що її системи захищають інфраструктуру, яка використовується для доставки західної зброї через її кордон в Україну.

У червні Італія заявила, що надішле Києву іншу систему протиповітряної оборони SAMP/T, яка вважається європейською альтернативою Patriot.

Вироблені в США системи Patriot є найсучаснішою зброєю ППО Вашингтона. Вони складаються з радіолокаційної системи та мобільних пускових установок, які можуть вести вогонь ракетами-перехоплювачами по снарядах та літаках.

Президент України Володимир Зеленський назвав їх "найефективнішою на сьогоднішній день системою протиповітряної оборони в світі" і заявив, що вони здатні збивати всі російські ракети, включно з балістичними.

Наразі Україна має щонайменше чотири системи Patriot, надані США та Німеччиною.

Помічник начальника штабу Командування протиповітряної та протиракетної оборони 10-ї армії США полковник Розанна Клементе вважає, що у Києва, ймовірно, діє приблизно батальйон Patriot.

Нагадаємо, що попри укладені домовленості, США вже відмовилися від постачання ракет Patriot для протиповітряної оборони Швейцарії. Пріоритет було віддано Україні.

13 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина забезпечує для України 3 системи Patriot, що становить чверть від власних запасів Берліна.