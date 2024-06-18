Не лише SAMP-T: Італія передасть Україні партію далекобійних ракет Storm Shadow, — ЗМІ

За даними італійських ЗМІ, рішення про постачання Storm Shadow буде прийняте до Вашингтонського саміту НАТО, який запланований на 9-11 липня.

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Уряд Італії має намір передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у межах дев'ятого пакета військової допомоги. Про це пише італійська газета Fatto Quotidiano.

Міністр оборони країни Гвідо Кросетто планує представити список озброєнь до кінця червня. Пакет включатиме не лише систему протиповітряної оборони SAMP-T, але й партію ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow, здатних потенційно завдати удару по території Росії.

Проінформовані джерела заявили виданню, що остаточне рішення про постачання буде ухвалено до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Відправка ракет дальнього радіуса дії є свідченням зміни політичної позиції очільниці Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні до війни в Україні. Видання Fatto Quotidiano зазначає, що під час виборчої кампанії на виборах до Європарламенту це питання, дуже непопулярне в італійському суспільстві, було приховане з програми "Брати Італії" і прем'єр-міністрка практично про нього не говорила.

Тепер, після голосування, при очевидному провалі сил, які робили ставку на пацифістський меседж, Мелоні публічно повернулася на свої початкові проатлантичні позиції. Під час Глобального саміту миру у Швейцарії вона заявила президенту України Володимиру Зеленському, що "мир — це не капітуляція" Києва і протягом кількох тижнів італійський уряд скасує зниклу під час виборчої кампанії постанову про зброю.

Наприкінці квітня британський міністр оборони Грант Шаппс в інтерв’ю The Times заявив, що Італія разом із Францією та Великою Британією вже надіслала ракети великої дальності, які є "надзвичайною зброєю", особливо в Криму, здатною "змінити ситуацію". Зі свого боку італійський уряд, ані підтвердив, ані спростував цю інформацію.

Storm Shadow можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Де вони будуть розміщені, наразі невідомо. Італійська газета пише, якщо їх встановити, наприклад, у Харкові, то вони можуть вразити територію Росії. Є гіпотеза, що їх встановлять на українські винищувачі Су-24.

У 1999 році Італія закупила їх 200, а в 2023 році приєдналася до франко-британської програми заміни на нові покоління.

Нагадаємо, 3 червня військовий експерт Валерій Рябих заявив, що першою потенційною ціллю ракет Storm Shadow може стати авіабаза "Балтімор" під Воронежем.

2 червня ВВС писало, що Франція і Велика Британія могли дати дозвіл бити ракетами Storm Shadow і SCALP по аеродромах Курська і Бєлгорода.