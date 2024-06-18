Не только SAMP-T: Италия передаст Украине партию дальнобойных ракет Storm Shadow, — СМИ

По данным итальянских СМИ, решение о поставках Storm Shadow будет принято до Вашингтонского саммита НАТО, который запланирован на 9-11 июля.

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Правительство Италии намерено передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи. Об этом пишет итальянская газета Fatto Quotidiano.

Министр обороны страны Гвидо Кросетто планирует представить список вооружений до конца июня. Пакет будет включать не только систему противовоздушной обороны SAMP-T, но и партию ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, способных потенциально нанести удар по территории России.

Информированные источники заявили изданию, что окончательное решение о поставках будет принято до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Отправка ракет дальнего радиуса действия является свидетельством изменения политической позиции главы Совета министров Италии Джорджи Мелони к войне в Украине. Издание Fatto Quotidiano отмечает, что во время избирательной кампании на выборах в Европарламент этот вопрос, очень непопулярный в итальянском обществе, был скрыт из программы "Братья Италии" и премьер-министр практически о нем не говорила.

Теперь, после голосования, при очевидном провале сил, которые делали ставку на пацифистский месседж, Мелони публично вернулась на свои первоначальные проатлантические позиции. Во время Глобального саммита мира в Швейцарии она заявила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что "мир — это не капитуляция" Киева и в течение нескольких недель итальянское правительство отменит исчезнувшее во время избирательной кампании постановление об оружии.

В конце апреля британский министр обороны Грант Шаппс в интервью The Times заявил, что Италия вместе с Францией и Великобританией уже направила ракеты большой дальности, которые являются "чрезвычайным оружием", особенно в Крыму, способным "изменить ситуацию". Со своей стороны итальянское правительство, ни подтвердило, ни опровергло эту информацию.

Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Где они будут размещены, пока неизвестно. Итальянская газета пишет, если их установить, например, в Харькове, то они могут поразить территорию России. Есть гипотеза, что их установят на украинские истребители Су-24.

В 1999 году Италия закупила их 200, а в 2023 году присоединилась к франко-британской программе замены на новые поколения.

Напомним, 3 июня военный эксперт Валерий Рябых заявил, что первой потенциальной целью ракет Storm Shadow может стать авиабаза "Балтимор" под Воронежем.

2 июня ВВС писало, что Франция и Великобритания могли дать разрешение бить ракетами Storm Shadow и SCALP по аэродромам Курска и Белгорода.