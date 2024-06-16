Patriot в Польше, а решение — в Вашингтоне: почему Варшава не дает Украине ПВО

В Брюсселе 13 июня прошло очередное заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", во время которого Польша заявила, что отказывается предоставить Киеву имеющуюся у нее систему Patriot. Почему Варшава заняла такую позицию и насколько она оправдана, разбирался Фокус.

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На повестке дня уже 23-го по счету раунда переговоров в формате "Рамштайн" обсуждались "срочные потребности Украины, в частности, в системах ПВО, вооружении и боеприпасах".

Собственно, в том, что ключевым станет вопрос усиления противовоздушной обороны, ничего удивительного не было — партнеры с конца апреля пытаются найти для Украины дополнительные системы ПВО — прежде всего Patriot, но пока не достигли видимого успеха в этом направлении.

Единственной страной, которая и стала инициатором создания "коалиции ПВО" и подала личный пример, передав Киеву дополнительную систему Patriot, оказалась Германия.

Как раз накануне "Рамштайн-23" в СМИ появились слухи, что, не дождавшись действий от союзников, Берлин решил расстаться с четвертым комплексом. Однако министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания контактной группы, заявил: ФРГ пожертвовала Украине "четверть собственных запасов таких систем", и у нее "уже нет возможности передать еще". Он также заверил, что союзники не сидят без дела, а изучают возможности увеличения производства Patriot, хотя и признал, что от выпуска до передачи комплексов Украине пройдет много времени.

Министр обороны Украины Рустем Умеров разговаривает с министром обороны Германии Борисом Писториусом во время заседания Совета Украина-НАТО 13 июня Фото: Getty Images

Тем временем официальный Киев настаивает, что Patriot ему нужны немедленно и, как уточнил на днях президент Владимир Зеленский, в количестве семи штук без учета уже поставленных и обещанных.

"Крайне успешная" встреча "Рамштайн", но без Patriot

Следует заметить, что накануне очередного "Рамштайна" The New York Times сообщила, что Джо Байден решил последовать примеру канцлера ФРГ Олафа Шольца и уже одобрил передачу Украине Patriot со стороны США.

Попутно заметим, что до сих пор американцы поставили ВСУ только одну такую систему. По данным NYT, которая ссылалась на официальных лиц из Белого дома, украинской армии Вашингтон собирался отдать Patriot, развернутую в Польше. Отмечается, что там эта система защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в Соединенные Штаты.

"Представители Администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое", — отмечала газета.

Между тем, по факту произошло не так, как предполагалось. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава против такого развития событий, а глава Бюро нацбезопасности республики Яцек Сивера отметил, что такая информация "вызывает беспокойство".

При этом в Пентагоне накануне "Рамштайн-23" отказались подтвердить решение Джо Байдена, но отметили, что вопрос усиления ПВО Украины, в частности за счет Patriot, "есть в повестке дня".

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин выступает во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины 13 июня Фото: Getty Images

Так или иначе, в начале "Рамштайн-23" шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил приоритетность темы ПВО, однако новых анонсов у него заготовлено не было. Из реальных новостей у него было лишь одно объявление: к контактной группе присоединился новый участник — Аргентина. "Поддержка Украины растет", — констатировал по этому поводу господин Остин.

О ПВО же главе Пентагона сказать было нечего. Отчитываясь о "крайне успешной встрече" контактной группы, господин Остин снова перечислил последние анонсы союзников о новых поставках Украине, включая ранее объявленный Джо Байденом пакет помощи от США на $225 млн, и пообещал предоставить Киеву "все, что необходимо". Правда, ответить по ПВО ему таки пришлось — в той части пресс-конференции, когда журналисты имели возможность задать несколько вопросов. У Ллойда Остина, в частности, спросили, что мешает Вашингтону передать Украине Patriot, ведь именно у США есть наибольшее количество этих систем. Впрочем, глава Пентагона не стал конкретизировать, заверив лишь, что в ежедневном режиме работает над усилением украинской ПВО и сделает "все возможное для скорейшего удовлетворения запроса Украины".

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, несколько по-разному оценивают позицию Вашингтона и Варшавы в вопросе поставки Украине систем ПВО, в частности, Patriot.

За позицией Польши стоит Вашингтон

"Что касается позиции поляков по Patriot, то они постоянно декларируют, что им нужно защищать себя, но вопрос в том, что на них сейчас никто не нападает. Впрочем, даже если РФ нападет на Польшу, то это уже будет война России с НАТО. Поэтому, эту причину отказа я считаю надуманной. Просто это, скажем так, специфический характер отношений Украины и Польши, который сейчас функционирует", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Петр Олещук.

Позиция Польши, по убеждению эксперта, "абсолютно вписывается в ту линию, которую эта страна проводила ранее".

"То есть, с одной стороны поляки постоянно декларируют разноплановую поддержку Украины, а с другой, например, спокойно смотрят на блокирование границы, в том числе и для военных грузов. Такая себе двойная игра поляков, которая их отнюдь не красит", — заключает Петр Олещук.

В свою очередь, политолог Тарас Загородний в комментарии Фокусу делает следующий акцент: "К полякам у украинцев вообще не должно быть никаких претензий. Почему? Потому что в начале полномасштабного вторжения поляки взяли на себя ответственность и передали кучу оружия, несмотря на то, что Вашингтон в лучших своих традициях реакции на угрозу, молчал фактически две недели".

Подчеркнув, что Польша и так очень много для нас сделала, политолог подчеркнул: "Когда поляки говорят, что что-то не могут сделать, это означает, что они действительно не могут это сделать, поскольку у них тоже есть граница с РФ и россияне их "кошмарят" через РЭБы. Поляки сейчас активно вооружаются, понимая, что могут рассчитывать только на себя. И если мы хотим предъявлять какие-то претензии, то их можно предъявлять только к производителям оружия или к тем странам, которые находятся далеко от России. А поляки тянут и так большую нагрузку, в том числе, обеспечивая безопасность не только себя, но и фактически стран Балтии".

Отвечая на вопрос Фокуса о том, почему поляки не сбивают российские ракеты, которые пересекают их границу, Тарас Загородний отметил следующее: "Мы должны четко осознавать, что это не их решение, а решение Вашингтона. То есть, когда мы при таких ситуациях пытаемся оскорбить или посмеяться над поляками, то должны осознавать, что это на самом деле — позиция Соединенных Штатов. Но Украина, когда начала бить по российским станциям предупреждения ракетных ударов (РЛС), несмотря на крики и визги Вашингтона о так называемой угрозе эскалации, раскрыла блеф России о том, что никакого ядерного апокалипсиса на самом деле не будет".

Следующим шагом, по убеждению Тараса Загороднего, может быть "донесение целесообразности сбивания Польшей и другими странами ракет, в том числе над территорией Западной Украины".

"Этот вопрос нужно дожимать и постоянно говорить о его важности", — резюмирует эксперт.

По польскому Patriot должно быть американское решение

Поляки, хотя позиционируют себя в качестве наследников американской политики, на самом деле демонстрируют определенные противоречия с Вашингтоном, — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Алексей Якубин.

"Особенно эти разногласия проявляются в отношениях между Белым домом и действующим президентом Польши. По моему мнению, поляков больше устраивал бы кто-то из республиканцев. Но у поляков в последнее время есть разногласия не только с Администрацией Байдена, но и с нашей страной. В частности, в вопросе, касающемся сбития польскими истребителями российских ракет над территорией Западной Украины. Формально, вроде бы они могли бы это делать, но они этого почему-то не делают".

Единственной страной, которая и стала инициатором создания "коалиции ПВО" и подала личный пример, передав Киеву дополнительную систему Patriot, оказалась Германия. Фото: Getty Images

Подчеркнув, что история с системами Patriot сейчас требует в первую очередь американского политического решения, политолог подчеркнул: "То, что Соединенные Штаты занимают в этом вопросе, скажем так, пассивную позицию, частично, думаю, связано с тамошней избирательной кампанией. Еще один момент, касающийся Patriot, заключается в технической компоненте. Эта система является очень дорогостоящей штукой и, насколько мне известно, США видят ее использование в комплексе с истребителями. Истребители нам пока только предоставляют и в этом смысле, сколько бы нам не дали Patriot, без этого звена с истребителями они не будут такими эффективными, как могли бы быть".

Наряду с тем, по убеждению Алексея Якубина, в Вашингтоне до сих пор считают, что "предоставлять оружие Украине, даже то, которое могло бы нас потенциально защитить, следует небольшими порциями".

Между тем на заседании Совета Украина-НАТО 13 июня, где также обсуждался вопрос ПВО, речь шла о том, чтобы сделать добровольные взносы союзников на помощь Киеву, обязательными. Во время пресс-подхода с министром обороны Украины Рустемом Умеровым генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что в Альянсе для Киева будет создана "надежная структура для поддержки в долгосрочной перспективе". Речь идет, в частности, о том, что члены Альянса одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины", который отводит НАТО ключевую координационную роль в поставках вооружений и обучении украинских солдат. Заметим, что до сих пор функции по координации поставок брал на себя "Рамштайн".